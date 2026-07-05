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Abaten a presunto agresor y capturan a tres tras ataque a Guardia Estatal en Victoria

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*Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República

Agencia ANTAM.

Cd. Victoria, Tamaulipas. — Un presunto agresor abatido, tres hombres detenidos, así como armas de fuego y una camioneta asegurada, fue el saldo de un enfrentamiento registrado la madrugada de este domingo en esta capital luego de que elementos de la Guardia Estatal repelieran una agresión armada.

De acuerdo con el informe oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 am en las inmediaciones del cruce del Eje Vial General Lázaro Cárdenas y el bulevar Adolfo López Mateos, punto al que los agentes acudieron tras recibir un reporte ciudadano.

Al arribar al sitio, los policías estatales fueron atacados por civiles armados, por lo que respondieron a la agresión conforme a los protocolos de actuación.

Tras controlar la situación, las autoridades incautaron el vehículo y el armamento. Además, en el lugar quedó el cuerpo sin vida de un presunto delincuente y se concretó la captura de tres masculinos.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las indagatorias para determinar la probable responsabilidad de los implicados.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre elementos policiales lesionados ni han revelado la identidad de los arrestados.

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