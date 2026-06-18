«Acalambran» Estudiantes de la Secundaria 4 a Maestros con Pinta en Sanitarios

*Les escriben que no asistan a la escuela de lo contrario les habría de pasar algo.

Raúl Gallegos

Otra amenaza hacia maestros se suscitó en una escuela pública de Tampico, en esta ocasión apareció un mensaje en graffiti en los sanitarios de la secundaria 4 «Andrés Araujo» de la colonia Lomas del Chairel, señalando claramente evitar la asistencia a clases de dos profesores porqué les habría de pasar algo.

Al respecto, el regidor porteño y enlace con el SNTE, Rogelio Pérez Lara, lamentó que en los planteles educativos sigan apareciendo esa clase de frases amenazantes hacia maestros, pues advirtió que el hecho no se pasa por alto sino más bien se activa un protocolo interno de prevención y actuación.

Indicó, que el hecho fue registrado el martes cuándo la directora del plantel reportó «la amenaza» a la Guardia Estatal para llevar a cabo las medidas de seguridad preventivas en la institución educativa.

Resaltó, que afortunadamente las amenazas escritas en los sanitarios de dicha institución educativa no han surtido efecto, sin embargo, todas las dependencias ya tienen conocimiento del hecho que vuelve a prender las alarmas en el profesorado de la zona sur.

«La guardia estatal mantiene un monitoreo desde ayer en la escuela, el tema ya se está atendiendo y nosotros de manera interna con protocolos» declaró

Pérez, enfatizó que en lo que va del ciclo escolar se han presentado ocho casos de amenazas hacia profesores de la ciudad.

«Que no es otra cosa que bullying, pero aun así nosotros atendemos el tema y le damos seguimiento, pues casos como éste son difíciles para las escuelas y maestros».

El edil de Morena, enfatizó la importancia de reforzar los programas de prevención del delito en los alumnos y padres de familia, ya que es precisamente desde el hogar donde debe estar bien arraigado el respeto hacia el ser humano.