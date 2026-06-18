Necesario Aperturar Locales en Mercado Nuevo de Tampico: PRI

*Pese a que el centro de abastos tiene altas ventas, más de una centena de tramos comerciales permanecen cerrados

Raúl Gallegos

150 locales o tramos comerciales permanecen cerrados en el mercado Tampico desde hace poco más de cinco años, pese a que la actual administración municipal ha dado facilidades para que sean funcionales, declaró la edil, Martha Quiroz Cortéz

Quien preside la comisión de mercados municipales en el cabildo porteño, mencionó que son una diversidad de factores que impiden a los concesionarios abrir sus negocios.

Indicó, que esta problemática inició desde que el moderno centro de abastos comenzó a operar, pues a varios locatarios no les gustó la nueva ubicación, los servicios básicos incrementaron o simplemente ya no quisieron regresar a laborar, entre otros factores.

La concejal del PRI precisó que el gobierno de la cuarta transformación ha otorgado permisos para cambiar de giro en algunos tramos, cuidando no salirse de lo que marca el reglamento interno.

Manifestó, que el municipio busca la manera de activar todos esos locales que están cerrados, y para ello pretende un acercamiento con los dueños de las concesiones.

«Y buscar la manera de que abran sus negocios, el mercado siempre está lleno en temporada vacacional, solo es cuestión de acercarse a la dirección de mercados y establecer nuevos acuerdos», declaró

Quiroz, resaltó que tanto en la parte superior donde se encuentra el área de artesanías, como en el área de planta baja(pescadería) son los sitios donde permanecen cerrados los locales.