Gobierno de Altamira respalda mano de obra local, vivienda e infraestructura

Por Agustín Peña Cruz |

Altamira se prepara para una nueva etapa de crecimiento económico respaldada por inversiones públicas y privadas de gran escala, proyectos de infraestructura energética, vivienda social y una estrategia de coordinación con los sindicatos locales que busca preservar la estabilidad laboral como uno de los principales atractivos para los inversionistas.

El alcalde Armando Martínez Manríquez afirmó que el municipio ha consolidado un entorno de paz laboral y social desde octubre de 2021, condición que considera fundamental para la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos para los habitantes de la región.

Durante una reunión con dirigentes sindicales, entre ellos representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y del Sindicato Único de Trabajadores del Republicano Ayuntamiento (SUTRA), el edil revisó los proyectos estratégicos que se desarrollarán en los próximos meses.

Entre ellos destacan una central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tres nuevas subestaciones eléctricas, el viaducto elevado que conectará Tampico y Altamira, además de inversiones relacionadas con la actividad petrolera.

“El empresario lo primero que observa cuando busca dónde invertir es que exista seguridad pública, pero también seguridad laboral y armonía entre los sindicatos”, señaló el alcalde al destacar que la coordinación entre los distintos gremios ha permitido mantener un clima favorable para el desarrollo económico.

Martínez Manríquez sostuvo que uno de los objetivos es garantizar que las oportunidades laborales derivadas de estas inversiones beneficien principalmente a trabajadores y profesionistas locales.

“Queremos que los trabajadores altamirenses y los jóvenes egresados de nuestras instituciones educativas sean quienes tengan acceso a los empleos que se generan en su propia tierra”, afirmó.

El presidente municipal destacó que, a diferencia de años anteriores, durante la actual administración no se han registrado huelgas, paros laborales ni conflictos que afecten la actividad productiva.

“En estos años no hemos tenido huelgas ni paros de empresas. Tampoco situaciones que antes generaban incertidumbre para quienes buscaban invertir”, expresó.

Uno de los proyectos más importantes es la construcción de una central de ciclo combinado de la CFE, cuya inversión supera los 15 mil millones de pesos. De acuerdo con el alcalde, la empresa encargada de la obra ya realiza estudios topográficos y trabajos preliminares en la zona de la termoeléctrica de Altamira.

Se prevé que la fase de mayor intensidad constructiva inicie entre septiembre y octubre de este año.

Asimismo, indicó que la construcción del viaducto elevado anunciado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, podría comenzar durante el segundo semestre de 2026, entre los meses de julio y agosto.

APOYO A LA VIVIENDA

Paralelamente, el municipio impulsa un ambicioso programa habitacional que contempla la construcción de 14 mil viviendas dentro de las metas establecidas por el gobierno federal para la región.

Según explicó el alcalde, actualmente ya se encuentran en proceso de construcción aproximadamente 10 mil 400 viviendas en distintos sectores del municipio, incluyendo desarrollos cercanos al CRI Tamaulipas, Monte Alto y la zona del Repecho.

Además, anunció un programa de regularización de viviendas abandonadas que actualmente son ocupadas por familias que durante años han habitado esos inmuebles sin contar con certeza jurídica.

“Muchas personas llevan 10, 15 o incluso 20 años viviendo en esas casas y ahora tendrán la posibilidad de regularizar su situación y obtener un título de propiedad”, señaló.

El programa, desarrollado en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), también contempla la rehabilitación de viviendas deterioradas y nuevas facilidades para que jóvenes trabajadores puedan acceder a una casa propia con requisitos más flexibles.

EMPLEO LOCAL

El crecimiento económico también comienza a reflejarse en el mercado laboral. Actualmente, Altamira registra alrededor de 45 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que podría superar los 50 mil una vez que entren en marcha los nuevos proyectos.

Este incremento ha reforzado la gestión para la construcción de un nuevo hospital general del IMSS en el municipio. El Ayuntamiento ya propuso un terreno de 20 hectáreas para el proyecto y mantiene conversaciones con las autoridades federales de salud.

“Altamira ya lo merece y lo justifica. El crecimiento poblacional y económico está demandando una nueva infraestructura hospitalaria que permita brindar una mejor atención a los trabajadores y sus familias”, concluyó el alcalde.