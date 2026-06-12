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Ahorran Beneficiarios de Sonrisas del Bienestar hasta 5 Millones de Pesos en Tratamientos Odontológicos

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*Van más de 3 mil beneficiarios del programa en el Puerto

Raúl Gallegos

Poco más de 5 millones de pesos le ha invertido el municipio de Tampico en el programa Sonrisas del Bienestar a 3500 personas que han sido beneficiadas en distintas colonias, detalló Alejandro Rubio de la Portilla.

El Secretario de Bienestar Social del Municipio Porteño, explicó que dicho programa, que es coordinado con la facultad de Odontología de la UAT, se implementa en los sectores populares con 5 módulos que son atendidos por médicos odontólogos y personal auxiliar.

Explicó, que Sonrisas del Bienestar tiene el objetivo de cambiar la vida de los tampiqueños que por alguna razón perdieron su dentadura, necesidad que es valorada por el especialista para luego tomar una decisión que beneficie al interesado.

Remarcó, que en la Tamaulipas, Echeverría y otros sectores más ya fueron beneficiados con esa política social, que ha caído con el pie derecho en los tampiqueños.

El funcionario del gabinete de Mónica Villarreal Anaya, dejó ver que otros programas como el apoyo alimenticio a las mujeres que cuidan, y las unidades de cuidado(Tamules) son programas sociales que ya comenzaron a impactar en el grueso de la población, y se espera que rindan frutos en corto tiempo.

Rubio, enfatizó que muy pronto los cinco Tamules volverán a cobrar vida con la implementación de tres servicios como lavado, cocina y venta de agua purificada a precios simbólicos en apoyo a la economía de muchas familias.

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