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Tiene Comercio de Tampico Miedo al Fraude

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*Y Llamadas Spam; Piden a las Autoridades Atender Problema *La situación se ha generalizado en el sector productivo en los últimos meses

Raúl Gallegos

El incremento del fraude digital vía telefónica además de las constantes llamadas desconocidas o spam, son temas que preocupan y hasta causan miedo en la ARCIM, destacó la representante Rosa Edith Deantes Martínez.

Explicó, que muchos socios reciben todos los días llamadas o mensajes de fraude, en las que se argumenta que se han ganado tal o cual premio, o incluso han realizado compras seguido de un enlace digital.

«Que nos han dicho que si le das click o buscas ingresar al enlace es para robarse la información o datos personales. Es un tema que todos los días estamos sorteando en la Asociación», dijo

Abundó, que las llamadas desconocidas es otro rubro con el que batallan los comerciantes, por lo que urgió a las autoridades encargadas a tomar cartas en el asunto.

«Hay miedo en los socios, nadie está exento del tema que todos los días tenemos que soportar en nuestros comercios», apuntó

Deantes, dejó claro que desafortunadamente los comerciantes han aprendido a vivir con el problema, sin que hasta el momento se haga algo por erradicarlo.

«Se están robando la información con un click. La tecnología e inteligencia artificial nos ha traído muchos problemas pese al avance. Ya nadie quiere contestar el teléfono por miedo, aunque sea lada local», recalcó

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