Más del 50% de Estudiantes Prefieren ver el Juego de la Selección Mexicana en sus Hogares

*El día fue prácticamente inhábil, aunque con escuelas abiertas

Raúl Gallegos

Pese a las facilidades que otorgó la Secretaría de Educación en Tamaulipas para evitar la suspensión de clases en el inicio del Mundial, en Tampico se suscitó un ausentismo de poco más del 50% en los planteles educativos, reveló el edil Vladimir Castellanos García

El concejal integrante de la comisión de educación en el cabildo, recordó que se puso a consideración de los padres de familia, que los hijos podrían faltar a las aulas éste jueves sin que hubiera un registro formal de faltas

Mencionó, que un porcentaje alto de estudiantes de nivel básico decidieron disfrutar del partido de la selección mexicana en sus casas, pese a que hubo la facilidad por parte de la autoridad de llevar pantallas de televisión a los salones o bien en los patios de la institución.

Castellanos, dejó claro que este día fue prácticamente inhábil pues así lo determinó la autoridad reguladora, sin embargo, hubo quienes decidieron no faltar a clases.

Recalcó, que todas las instituciones educativas estuvieron abiertas conforme a lo estipulado por la autoridad «lo único fue el ausentismo que se registró, pues así lo decidieron muchos padres de familia».

El también ex director del Centro de Desarrollo Educativo en Tampico(Crede) precisó que la SET muestra flexibilidad ante un evento de talla internacional que se organiza cada cuatro años, y que muchos alumnos desean verlo con tranquilidad y acompañado de sus familiares.