Zona ConurbadaTampico

Más del 50% de Estudiantes Prefieren ver el Juego de la Selección Mexicana en sus Hogares

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
72 lecturas

*El día fue prácticamente inhábil, aunque con escuelas abiertas

Raúl Gallegos

Pese a las facilidades que otorgó la Secretaría de Educación en Tamaulipas para evitar la suspensión de clases en el inicio del Mundial, en Tampico se suscitó un ausentismo de poco más del 50% en los planteles educativos, reveló el edil Vladimir Castellanos García

El concejal integrante de la comisión de educación en el cabildo, recordó que se puso a consideración de los padres de familia, que los hijos podrían faltar a las aulas éste jueves sin que hubiera un registro formal de faltas

Mencionó, que un porcentaje alto de estudiantes de nivel básico decidieron disfrutar del partido de la selección mexicana en sus casas, pese a que hubo la facilidad por parte de la autoridad de llevar pantallas de televisión a los salones o bien en los patios de la institución.

Castellanos, dejó claro que este día fue prácticamente inhábil pues así lo determinó la autoridad reguladora, sin embargo, hubo quienes decidieron no faltar a clases.

Recalcó, que todas las instituciones educativas estuvieron abiertas conforme a lo estipulado por la autoridad «lo único fue el ausentismo que se registró, pues así lo decidieron muchos padres de familia».

El también ex director del Centro de Desarrollo Educativo en Tampico(Crede) precisó que la SET muestra flexibilidad ante un evento de talla internacional que se organiza cada cuatro años, y que muchos alumnos desean verlo con tranquilidad y acompañado de sus familiares.

Artículo anterior
Ahorran Beneficiarios de Sonrisas del Bienestar hasta 5 Millones de Pesos en Tratamientos Odontológicos
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Gabriela Regalado Fuentes destaca la importancia de la Ley Valeria en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
*Refrenda respaldo desde el Congreso de Tamaulipas Victoria, Tamaulipas. – La diputada local de Nuevo Laredo, Gabriela Regalado Fuentes destacó la relevancia de la denominada...

Fortalecen Economía y CANACO Tampico agenda de apoyo a MIPYMES

Proponen foro estatal sobre maltrato animal en Tamaulipas

Nombran a Norma Leticia Abrego Lerma como nueva titular del Instituto Tamaulipeco de Becas y Créditos Educativos

COLUMNAS

Columnas

+ EXAGERAN TRIUNFO DEL PRI: ROY CAMPOS

Noticias de Tampico - 0
ENROQUE + EXAGERAN TRIUNFO DEL PRI: ROY CAMPOS JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ MÉXICO 2-SUDAFRICA 0 Como es natural, los adversarios de la 4T han celebrado ruidosamente el triunfo...

Reto UAT, mercado laboral para egresados

“CONVIVE HUMBERTO CON ESTUDIANTES DEL COBAT-REYNOSA, EN EL TRIUNFO DE MÉXICO”

FIFA DUEÑA DE MÉXICO, CUÁL SOBERANÍA