Necesario que Algarabía del Mundial no Llegue a los Accidentes Viales en Tampico

*Exhortan a la población a disfrutar de la justa futbolera en completa tranquilidad sin ser partícipe de incidentes vehiculares

Raúl Gallegos

Al iniciar la algarabía por el mundial de fútbol es necesario que se mantenga el orden en las calles de Tampico, y que las medidas preventivas como el uso del cinturón de seguridad, así como el manejo sin distractores y aliento alcohólico no se reflejen en accidentes vehiculares.

Al respecto, el regidor de Movimiento Ciudadano y presidente de la comisión de movilidad en el cabildo, Edgar Treviño Martínez, destacó la importancia de que la sociedad se relaje en el tema social de índole internacional, y sobre todo no combinar el volante con la bebida alcohólica.

Manifestó, que los accidentes vehículares se incrementan hasta un 20% en los fines de semana, que es precisamente cuando las familias disfrutan del asueto y de una que otra bebida con alcohol.

Precisó, que el comienzo de la justa deportiva mundialista aumentará la actividad comercial, y el flujo vehicular en las principales vialidades.

«Y con ello la posibilidad de registrarse accidentes en las vialidades. El consumo en restaurantes es alto y para ello es importante tomar las medidas preventivas», declaró.

Treviño, explicó que la dirección de tránsito hará valer el reglamento vial, pues además de prevenir se buscará que Tampico sea una de los primeros lugares a nivel nacional en mejor educación vial.

«Aquí la responsabilidad es de todos. Del municipio en mantener la prevención, como de la población en hacer un adecuado uso de su unidad», recalcó