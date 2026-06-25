T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CARMEN LILIA CANTÚROSAS “LA MORENA DEL NORTE”, REFRENDA SU LIDERAZGO POLÍTICO

X.-Participa en la tradicional Cabalgata de San Juan a invitación de su homóloga Laura Peña Martínez

COMO una muestra más de su gran liderazgo político, “La Morena del Norte” alcaldesa Neolaredense Carmen Lilia Cantúrosas, con gran entusiasmo participó “en la tradicional cabalgata de San Juan” a invitación de su homóloga Laura Peña Martínez, dejando una gran lectura que refleja y confirma “la granítica unidad y el dinamismo Político” que, le ha permitido “estar entre las mejores alcaldesas de todo México y Tamaulipas”.

ESTE atractivo evento que, por más de 150 años ha unido a las familias de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Camargo, generó un marcado entusiasmo entré las y los participantes, donde incluso la presidenta Municipal de Nuevo Laredo Carmen Lilia Cantúrosas de manera sensata, cauta y metódica, proyectó y consolidó un tangible mensaje de “cercanía, unidad regional y fortalecimiento entre los municipios que comparten identidad, cultura e historia”.

ES importante destacar que, en este mismo marco de trabajo y resultados, “La Morena del Norte” alcaldesa Carmen Lilia Cantúrosas, fue tajante y certera al señalar y sostener que, “la unidad que prevalece entre los municipios de la frontera, conduce a los pueblos de esta región hacia horizontes de gran prosperidad social”. Y, por ello esta gran celebración, vislumbra la armonía y la cordialidad que priva entre quienes con eficiencia y una gran dinámica, llevan a sus pueblos por el sendero del éxito.

EN otra parte de su discurso la presidenta municipal de Nuevo Laredo, habló sobre la esencial importancia de “preservar las tradiciones de la Frontera Grande” y, no solo reivindicó “el valor del patrimonio cultural”, sino también “mostró un liderazgo que, naturalmente, privilegia el dialogo, la colaboración y la construcción de puentes”, cuyos enlaces, desde mi óptica, son la huella digna e imborrable, del fecundo y creador trabajo político y social que, Carmen Lilia Cantúrosas, ha venido instrumentando en favor de las y los Neolaredenses y tamaulipecos.

LO anterior, confirma la calidad y la capacidad política de “La Morena del Norte” Carmen Lilia Cantúrosas, para generar coincidencias y mantener presencia en espacios regionales que, por supuesto, reflejan experiencia política, madurez institucional y, desde luego, “una figura cuya influencia ya trasciende las fronteras de Nuevo Laredo”.

RECORDEMOS finalmente que, “en política, pocas imágenes son casuales” y la presencia de Carmen Lilia en una de las celebraciones más emblemáticas de la ribereña, “se interpreta como una expresión de institucionalidad y hermandad entre municipios”, pero, también (como la consolidación de un liderazgo que, sigue ganando presencia en el escenario estatal). Contemplándose que, “para algunos fue una visita de cortesía; para otros, una postal que empieza a delinear el rumbo que podría tomar la política tamaulipeca en los próximos años.

CERTIFICA LA UAT A MÁS DE TRES MIL ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DE ALTA PERTINENCIA LABORAL.

MÁS de 3 200 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lograron certificarse con éxito en competencias técnicas y habilidades digitales fundamentales para el entorno profesional actual en el marco del Programa de Micro credenciales UAT 2026.

ESTA iniciativa, implementada mediante la Secretaría Académica, respalda la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, orientada a fortalecer la capacitación estudiantil, elevar la excelencia académica y garantizar herramientas tangibles que impulsen la empleabilidad de los futuros profesionistas del estado.

EN LA primera etapa del programa, los estudiantes obtuvieron este beneficio mediante el proceso de micro credencialización, el cual consistió en el desarrollo de un trayecto formativo cien por ciento en línea, a través de plataformas oficiales de preparación y simulacros prácticos como G-Metrix.

TRAS concluir esta etapa de autoaprendizaje en entornos virtuales, los participantes sustentaron una evaluación final que les otorgó una certificación con validez global emitida por la firma internacional CERTIPORT, garantizando que sus conocimientos cuenten con el reconocimiento directo de los líderes de la industria en todo el mundo.

AUNADO a este logro, un grupo de más de 200 docentes de los diferentes campus también obtuvo una certificación internacional en estas tecnologías, validando sus competencias para elevar la calidad de la enseñanza en las aulas.

LAS micro credenciales en las que se especializó la comunidad universitaria se desarrollaron en temas estratégicos de alta demanda, abarcando desde alfabetización digital básica, inteligencia artificial generativa, gestión de proyectos y emprendimiento, hasta soluciones avanzadas en análisis de datos, ciberseguridad, programación, herramientas de ofimática y aplicaciones para ingeniería y diseño.

MEDIANTE las evaluaciones oficiales y los entrenamientos virtuales, el proceso de certificación continúa creciendo y sigue activo para todos los universitarios, por lo que se estima que la cifra de alumnos y profesores acreditados se incrementará de manera importante rumbo al cierre de la convocatoria programado para los próximos meses.

“EL GALLO”, SERÁ PADRINO DE GENERACIÓN DEL CONALEP RÍO BRAVO

ESTUDIANTES distinguen a Edgar Abdiel Peña Serna por su liderazgo y compromiso con la comunidad.

HAY que señalar que, Edgar Abdiel Peña Serna, conocido como “El Gallo”, actual gerente general de COMAPA Río Bravo, fue elegido por alumnos de sexto semestre del Conalep Río Bravo, para fungir como padrino de generación de la próxima ceremonia de graduación del plantel.

LA INVITACIÓN fue entregada formalmente por estudiantes que acudieron a reunirse con el funcionario, “para solicitarle que los acompañe en uno de los momentos más importantes de su formación académica”.

LA DESIGNACIÓN representa un reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y cercanía con la comunidad, cualidades que los propios alumnos destacaron y distinguieron al momento de realizar la invitación.

DURANTE el encuentro, los jóvenes afirmaron que, su elección responde al ejemplo que representa para las nuevas generaciones y a su compromiso con el desarrollo de este pujante municipio riobravense.

PEÑA SERNA por su parte, hizo patente su agradecimiento por la distinción brindada por los estudiantes del Conalep Río Bravo, quienes en los próximos meses concluirán una etapa fundamental de su preparación profesional.

CON ESTA decisión, los alumnos del Conalep Río Bravo reconocen públicamente a una figura que, “consideran como un referente de esfuerzo, trabajo y participación activa en favor de la comunidad.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx