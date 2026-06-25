¿Por qué el Perfil de Lupita Flores Sigue Pesando en Matamoros?

DE PRIMERA …LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCÍA …

¿Por qué el Perfil de LuNEWS pita Flores Sigue Pesando en Matamoros?

Abrazos y Pactos Inesperados: El Bloque Productivo Despierta Ante la Incompetencia Oficial

«Porque el pueblo mandó». Con esa frase lapidaria, el hombre de la llamada «transformación», Andrés Manuel López Obrador, selló un sexenio que a la región norte le quitó mucho y le dejó casi nada. Sin embargo, hoy el epicentro del debate en Matamoros no es la retórica de las urnas, sino la cruda realidad de los bolsillos. Ante una crisis local que muerde por varios flancos —con la silenciosa huida de empresas y el cierre de cortinas de otras—, el sector productivo ha entendido que la pasividad es un lujo que ya no se pueden permitir.

En un hecho que raya en lo histórico, el sector empresarial y el sindicalismo regional han decidido fumar la pipa de la paz. Después de años de choques que parecían «encuentros de muerte», hoy asumen que para salir del bache la unión no es una opción, sino la última carta de supervivencia.

La Cumbre Binacional: Propuestas sin Filtro Gubernamental

Del primero al tres de julio, Matamoros y la vecina ciudad de Brownsville, Texas, se vestirán de gala para albergar un encuentro sin precedentes. Líderes sindicales de los dos estados vecinos más cercanos y presidentes nacionales del sector empresarial sostendrán reuniones bilaterales de altísimo nivel. Serán tres días álgidos, de desahogo y diagnóstico profundo, cuyo objetivo final es la elaboración de un manifiesto que plasme, con nombres y apellidos, todo lo que le duele a la zona norte y los incentivos urgentes para reactivar la frontera.

Lo verdaderamente sintomático de esta cumbre es quiénes están en la mesa y quiénes se quedaron fuera. En la primera línea cierran filas liderazgos locales de peso:

Dolores Ramírez (COPARMEX)

(COPARMEX) Abraham Rodríguez (CANACO)

(CANACO) Óscar Macario Farías García (CANACINTRA)

(CANACINTRA) Miguel Ángel Caballero Barajas (Representante del Centro Histórico)

(Representante del Centro Histórico) Juan Villafuerte Morales (Líder sindical del SJOIIM)

(Líder sindical del SJOIIM) Raúl González Arias (CMIC)

(CMIC) David García (Consejo Coordinador Empresarial)

El dato incómodo: Los políticos no están invitados. Así de claro. El sector productivo ha decidido marginar a los burócratas de estas mesas porque, al final del día, el poder real emana de la sociedad que les da el voto para administrar recursos, una tarea en la que han quedado a deber. Esta vez, las condiciones laborales, económicas y de bienestar social se exigirán directamente, sin intermediarios que salgan con el desgastado guión de que «tienen otros datos».

Se espera que sobre la mesa se ponga el dedo en la llaga con el tema que frena cualquier posibilidad de desarrollo: la seguridad. Las famosas extorsiones —ese cáncer nacional que azota a comerciantes de todos los giros y niveles— y el bajo crecimiento económico exigen respuestas que el gobierno no ha sabido dar. Es hora de que los sectores productivos se empoderen permanentemente y dejen de permitir que la incompetencia oficial decida el futuro del pueblo.

Lupita Flores: Lecciones de una «Master» en Tiempos de Sequía Femenina

La jornada de este miércoles nos regaló un marcado contraste. En una mesa donde la nostalgia se mezcló con el análisis agudo, un grupo de periodistas tuvimos la oportunidad de conversar y recordar anécdotas con la maestra Anastacia Guadalupe «Lupita» Flores Valdez. Su trayectoria no requiere presentación: expresidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas, exdiputada local y federal, líder estatal de la CNC y senadora de la República por el PRI. Una hoja de vida impecable y completa.

Escuchar a Lupita es entender la política de a deveras, esa que se forjó cuando las mujeres aún no tenían el camino pavimentado por cuotas de género. Ella misma reconocía con generosidad el papel de su esposo, «Chicho», quien hace más de cuarenta años, desafiando el arraigado machismo de la época, se convirtió en el motor fundamental para impulsar su carrera hacia los primeros niveles del estado.

Resulta paradójico que hoy, cuando se presume un escenario de supuesta apertura para las mujeres, los perfiles de peso parezcan escasear en el ámbito público. No sabemos si es que la marca guinda del partido en el poder las tiene eclipsadas, amenazadas o simplemente relegadas, pero la historia nos recuerda que Matamoros ya sabía de mujeres entronas desde los tiempos de Sonia Martínez del Villar (QEPD).

Lupita Flores demostró que sabía lidiar y negociar con hombres fuertes y aguerridos en un mundo que era estrictamente de ellos. Aunque la maestra dice con prudencia que hoy los tiempos para gobernar son mucho más difíciles, la realidad es que el panorama actual requiere, precisamente, de experiencia probada y no de improvisaciones. Ella no ha dicho que busque una candidatura, pero su perfil es el de una auténtica escuela política. Y por qué no pensarlo: si los tiempos actuales son para expertos, ¿quién mejor que una verdadera «master» para liderar los destinos de la alcaldía? Al tiempo.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com