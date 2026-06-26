Hipódromo Político

por Carlos G. Cortés García

CARMEN LILIA LIDERA A LAS “MORENAS DEL NORTE”

*Si alguien le entiende bien al tema de la política, en sus diversas vertientes, es la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien desde hace más de cinco años gobierna, y lo hace muy bien, el fronterizo municipio, y ha resuelto muchísimos problemas que, por toda la Ciudad, afectaban a los ciudadanos neolaredenses. Pero, además, la alcaldesa, sin querer queriendo, ha venido, todos los días, construyendo un liderazgo que impacta en Tamaulipas, en México y en el entorno internacional.

Este miércoles, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, conocida ya como la “Morena del Norte”, participó en la tradicional Cabalgata de San Juan, atendiendo a la invitación de su homóloga Laura Peña Martínez, la alcaldesa de Nueva Ciudad Guerrero, dejando ésto una lectura que va más allá del protocolo político y la camaradería.

¿Por qué es importante esta Cabalgata? Porque es un evento que ha cumplido más de 150 años y que, desde entonces, ha unido a las familias de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Ciudad Camargo, en la Frontera Grande. Y, precisamente ahí, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal proyectó un mensaje de cercanía, unidad regional y fortalecimiento de los vínculos entre estos municipios que comparten historia, cultura e identidad.

Y en el transcurso de la cabalgata, la alcaldesa neolaredense habló sobre la importancia de preservar las tradiciones de la Frontera Grande, en donde no sólo reivindicó el valor del patrimonio cultural de Tamaulipas, sino que también mostró un liderazgo que privilegia el diálogo, la colaboración y la construcción de puentes

Y reunidos, alcaldesas y alcalde, de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal; Laura Veronica Peña Martinez, de Nueva Ciudad Guerrero; Adriana Hinojosa Ibáñez, de Ciudad Mier; Ernestina Perales Ortiz, de Ciudad Camargo; y Ramiro Cortez Barrera, de Miguel Alemán, encabezaron una cabalgata que, ya de por sí es histórica.

Y es que la capacidad de generar coincidencias y mantener presencia en espacios regionales, refleja la experiencia política, madurez institucional y una figura, de la alcaldesa neolaredense, cuya influencia ya trasciende las fronteras de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y de México. Y entonces, gracias a sus resultados, la voltean a ver, no sólo desde la región de la frontera grande de Tamaulipas, sino desde las diferentes regiones del estado, porque su brillo llama la atención e impone. Y sus resultados, como gobernante y como política, la ubican hoy en día en una posición más que privilegiada.

Desde su llegada a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carmen Lilia ha respondido, no sólo a las expectativas ciudadanas, sino a las de los líderes de MORENA, llámese la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y a la dirigente morenista, Adriana Montiel Reyes, a quienes ha entregado buenas cuentas, muy buenas cuentas, y les da resultados y no problemas y eso, les facilita el camino.

Y es que en política, pocas imágenes son casuales: la presencia de Carmen Lilia Canturosas Villarreal en una de las celebraciones más emblemáticas de la ribereña, puede interpretarse como una expresión de institucionalidad y hermandad entre municipios, pero también como la consolidación de un liderazgo que, día a día, sigue ganando presencia en el escenario estatal: para algunos fue una visita de cortesía; para otros, una postal que empieza a delinear el rumbo que podría tomar la política tamaulipeca en los próximos años y para quienes somos observadores cotidianos de la política, es una señal de que la alcaldesa brilla en lo más alto del escenario político de Tamaulipas, con todas las interpretaciones que se le quiera dar a este liderazgo.

Y esto no es sólo un comentario. Hay que reconocer que la alcaldesa neolaredense, pues, desde su llegada a la alcaldía de la fronteriza ciudad, ha destacado, desde entonces y hasta el día de hoy, en el reconocimiento ciudadano, y en un sinfín de encuestas y estudios demoscópicos, liderando consistentemente las preferencias y la aprobación ciudadana en Tamaulipas.

¿Casualidad? Por supuesto que no. Estas encuestas reflejan el trabajo permanente de la alcaldesa que impacta a las y los ciudadanos neolaredenses y al liderazgo que construye, día a día, y que reconoce el pueblo de Nuevo Laredo.

Por ejemplo, en el Ranking de alcaldes: Municipios fronterizos de México, Canturosas Villarreal ha construido un segundo lugar con 59.5% de respaldo, y alcanza un 57.3% de aprobación estatal, solo por detrás del gobernante de Ciudad Juárez, según la Statistical Research Corporation.

Asimismo, en estudios recientes, Carmen Lilia registra una calificación promedio de 8.05 puntos por parte de la ciudadanía, quienes evalúan positivamente los avances en la ciudad y los servicios públicos.

Y en el Ranking Estatal de Tamaulipas, la alcaldesa lidera el top 5 de los presidentes municipales mejor calificados del estado, de acuerdo con un trabajo presentado por Statistical Research Corporation.

Y en encuestas de tendencias estatales de casas como Arias Consultores, entre otras, su nombre encabeza las listas de preferencia preliminares rumbo a la gubernatura de Tamaulipas, cargo que será electo en junio de 2028.

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la tradicional Cabalgata de San Juan realizada en el municipio vecino de Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas y con ello refrendó su compromiso de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre los municipios de la Frontera Grande.

La alcaldesa neolaredense, además de acompañar a las autoridades municipales de la región, lideró a más de 200 cabalgantes y ciudadanos en el recorrido que inició en el parque “Nuevo Amanecer”, para posteriormente dirigirse al centro de Nueva Ciudad Guerrero, donde los participantes recibieron la bendición del párroco y continuar por diversas calles del municipio.

La jornada concluyó en el Centro Cívico de Nueva Ciudad Guerrero, donde se realizó una convivencia familiar, con una taquiza para los asistentes, además de la rifa de artículos de caballería y un programa musical, lo que permitió a las familias disfrutar de un ambiente de celebración y convivencia.

Con su participación en esta emblemática festividad, Carmen Lilia Canturosas refrendó su compromiso de continuar impulsando el respeto a las tradiciones que dan identidad a la región, que contribuyen a preservar el patrimonio cultural de las nuevas generaciones y que permite fortalecer la identidad de la región de la Frontera Grande de Tamaulipas.

PD.1. Sin declararme “pambolero”, no puedo dejar de reconocer que el partido de este miércoles, entre la Selección Mexicana de Fútbol y su similar de la República Checa, fue un muy buen partido, buen marcador y mejor espectáculo, lo que se debe reconocer y agradecer a nuestra selección. ¿Llegaremos a la final? No lo sé, pero de que están haciendo un gran papel y dejando de nombre de México muy en alto, de eso no cabe duda. Muchas Felicidades a todo el equipo, porque vi lo que no observaba desde hace muchos años: un verdadero trabajo en equipo.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

D.R. HIPÓDROMO POLÍTICO 2026