Resalta Mónica Villarreal compromiso con la educación durante la entrega de mesabancos y pintura

Al participar en la entrega de mesabancos y pintura para planteles educativos de la ciudad, realizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya reafirmó el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la educación.

La ceremonia tuvo lugar en la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas del Río”, turno matutino, donde se efectuó la entrega simbólica de 425 nuevos mesabancos destinados a ocho escuelas, así como de 744 latas de pintura que beneficiarán a 37 planteles educativos de Tampico, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura escolar y de las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes.

En su mensaje, la presidenta municipal, acompañada por el regidor Rogelio Pérez Lara, presidente de la Comisión de Educación, y por Alejandra Sánchez Sánchez, directora de Educación, subrayó que estas acciones reflejan la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado a la educación como una de las prioridades de su administración para impulsar el desarrollo social y el bienestar de las familias tamaulipecas.

Asimismo, resaltó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tampico ha permitido consolidar una agenda de trabajo enfocada en atender las necesidades de la comunidad educativa, fortaleciendo los espacios escolares y generando mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

“Desde el Ayuntamiento seguimos sumando acciones para mejorar las condiciones de nuestras escuelas. Tan solo en esta administración hemos brindado apoyo a 156 planteles de nivel primaria y secundaria mediante trabajos de mantenimiento, rehabilitación de aires acondicionados, pintura, reparación de mobiliario, fumigación y mejoramiento de espacios deportivos”, expresó.

Por su parte, Norma Paola Mata Esparza, directora de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, reconoció la disposición del Gobierno Municipal para trabajar de manera conjunta en favor de la educación, fortaleciendo una agenda común orientada al bienestar y desarrollo de la comunidad escolar.

En el evento también estuvieron presentes Claudia Rosas Marín, titular del CREDE Tampico; Evangelina López, directora de la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas del Río”; Adela del Ángel Hernández, presidenta de la Asociación de Padres de Familia; la alumna Luz Victoria Pozos González; Jorge Alberto Oviedo Hernández, delegado de la Zona Norte de Tampico, así como jefas de sector y personal docente.