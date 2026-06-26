A MI MANERA

Por Tello Montes

Chucho, la llave del PAN

En el PAN de Tamaulipas ya no se discute quién tiene más discurso. Lo que realmente se está contando son estructuras, operadores y votos. Y en ese tablero, el proceso interno comienza a mostrar grietas que hace apenas unas semanas nadie se atrevía a mencionar.

Lo que trasciende al interior del panismo es que César «El Truko» Verástegui, quien prácticamente carga sobre sus hombros la candidatura de Gloria Garza a la dirigencia estatal, no tendría asegurados cuatro de los municipios con mayor peso electoral: Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Matamoros. Hablamos de cuatro plazas que, juntas, representan una parte decisiva del panismo tamaulipeco.

Eso, sin duda, sería un fuerte llamado de atención.

Pero también sería un error dar por derrotado al exsecretario general de Gobierno. El Truko conoce como pocos las entrañas del PAN, sabe operar elecciones internas y ha demostrado en más de una ocasión que una cosa son las cuentas de café y otra muy distinta las urnas. Su oficio político todavía podría inclinar la balanza por encima de Omeheira López Reyna y Francisco Garza de Coss.

Sin embargo, hay un personaje que, hasta hoy, sigue jugando el papel más interesante de esta elección.

Jesús «Chucho» Nader.

Dos veces alcalde de Tampico, dos veces diputado federal y uno de los pocos panistas que conservan capital político propio, Chucho no ha movido una sola ficha públicamente. No ha levantado la mano por nadie, no ha enviado señales y tampoco ha permitido que hablen por él.

Esa prudencia no parece casualidad.

En política, el que guarda silencio cuando todos gritan, generalmente es porque sabe que su decisión vale más que cualquier discurso. Y en este proceso interno, la estructura de Chucho podría convertirse en el factor que termine definiendo si la dirigencia se queda con El Truko o cambia de manos con Omeheira.

Por eso su silencio pesa.

Y todavía hay otro dato que llama poderosamente la atención.

Si finalmente El Truko llegara a perder Matamoros, sería una sorpresa mayor. Durante años se ha presumido que Lety Salazar mantiene una estructura sólida y un importante arrastre dentro del panismo matamorense. Si esa fortaleza no aparece en esta elección interna, también abriría preguntas sobre el verdadero tamaño del liderazgo que durante tanto tiempo se ha dado por sentado.

La elección panista todavía no está escrita.

Pero una cosa empieza a quedar clara: más allá de los discursos y las fotografías de unidad, el PAN llegará a esta contienda midiendo quién conserva estructura… y quién solo conserva recuerdos. Porque en política, la nostalgia nunca ha ganado una elección.

EN OTRO TEMA…, El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión con representantes de Morena y activistas de la diversidad sexual para fortalecer una agenda orientada a la inclusión, la igualdad de derechos y el combate a la discriminación en Tamaulipas.

En el encuentro participaron el regidor de Reynosa, Emmanuel Coronado Zamora, y Almendra Ernestina Negrete Sánchez, secretaria nacional de Diversidad Sexual de Morena, quienes coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación entre gobierno, representantes populares y organizaciones civiles para impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de la comunidad LGBTQ+.

Durante la reunión se destacó que el diálogo entre autoridades y sociedad es fundamental para construir acuerdos que garanticen el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas. Asimismo, se reconoció el trabajo de Emmanuel Coronado en la promoción de espacios de participación y visibilización de las demandas de la diversidad sexual en distintos municipios del estado.

El encuentro refleja el interés de mantener una agenda de inclusión y respeto a la diversidad como parte de las políticas públicas en Tamaulipas.

POR OTRA PARTE…, La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, reforzó su compromiso con el sector ganadero al inaugurar el curso-taller “Manejo Eficiente de Ranchos para Mejorar la Productividad”, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y el Gobierno del Estado.

El rector destacó que la capacitación, la investigación aplicada y el trabajo conjunto son fundamentales para enfrentar retos como el gusano barrenador y elevar la productividad del campo. Además, puso a disposición de los productores la infraestructura, el conocimiento científico y el rastro TIF de la UAT para fortalecer la competitividad y la exportación de carne.

El programa reúne a especialistas nacionales y capacita a los ganaderos en rentabilidad, sanidad y sustentabilidad, consolidando la alianza entre academia, gobierno y productores para impulsar una ganadería más moderna y competitiva en Tamaulipas.

Y PARA CERRAR…, El alcalde Beto Granados encabezó una nueva edición de “Matamoros Informa”, donde presentó avances de las distintas dependencias municipales en materia de salud, bienestar, medio ambiente, turismo y atención social.

Durante la conferencia se destacó la continuidad de programas como Médico en tu Casa, las campañas de fumigación, las jornadas de descacharrización y la ampliación de la convocatoria de matrimonios colectivos. Asimismo, se informó que la ExpoFeria Matamoros 2026 ha recibido más de 70 mil visitantes en sus dos primeros fines de semana y se anunció la próxima Feria del Empleo para acercar oportunidades laborales a la población.

Al concluir, el alcalde encabezó la jornada “Martes en tu Colonia Renovado”, donde dependencias municipales y el DIF Matamoros brindaron servicios gratuitos, asesorías y apoyos a las familias, reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano, transparente y de atención directa a la ciudadanía.