Modelo de Atención de Servicios Públicos del Gobierno de Carmen Lilia Recibe Reconocimiento Internacional

El Gobierno de Nuevo Laredo fue distinguido con la “Escoba de Platino”, la máxima presea internacional en materia de limpieza urbana, gestión ambiental, innovación gubernamental y servicios públicos, al implementar un innovador sistema de gestión para atender de manera efectiva los reportes ciudadanos.

Gracias a la implementación del Centro Integral de Gestión y Atención (CIGA), plataforma que ha transformado la manera en que el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, atiende, supervisa y da seguimiento a las solicitudes de la población.

El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), organismo integrante de la International Solid Waste Association (ISWA), al considerar al CIGA como una herramienta innovadora que fortalece la atención ciudadana, optimiza la operación de los servicios públicos y garantiza que cada reporte cuente con seguimiento puntual hasta su conclusión.

“La transformación de Nuevo Laredo también se construye escuchando y atendiendo a nuestra gente; este reconocimiento internacional confirma que cuando un ciudadano reporta una situación y da seguimiento a su solicitud, y cuando existe un gobierno comprometido en responder con eficacia, los resultados se reflejan en una ciudad más limpia, ordenada y funcional para todos; el CIGA nos permite estar cerca de la ciudadanía, responder con mayor rapidez y mantener una supervisión permanente de los servicios públicos”, afirmó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal señaló que este tipo de programas van de la mano con las políticas humanistas que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A través de este sistema, los ciudadanos pueden reportar incidencias relacionadas con recolección de basura, limpieza urbana, alumbrado público y diversos servicios municipales.

La obtención de la “Escoba de Platino” coloca a Nuevo Laredo como referente internacional en innovación aplicada al servicio de la ciudadanía, al demostrar que el uso de herramientas tecnológicas puede traducirse en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias.

Este reconocimiento internacional respalda una política pública impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas que ha privilegiado la modernización de los servicios públicos, la transformación digital y la cercanía con la ciudadanía como pilares para elevar la capacidad de respuesta del gobierno municipal.

La alcaldesa resaltó que más allá de una distinción, la “Escoba de Platino” representa la validación de un modelo de gestión que hoy posiciona a Nuevo Laredo entre las ciudades que están marcando la pauta en la construcción de gobiernos más eficientes, transparentes y orientados a resultados.