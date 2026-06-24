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Celebran Familias de Nuevo Laredo 178 Aniversario con Triunfo de Tecos y Verbena Popular

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La celebración por el 178 aniversario de Nuevo Laredo se vivió con gran entusiasmo en una noche llena de música, convivencia familiar y orgullo fronterizo, donde cientos de familias se reunieron para disfrutar de una jornada que combinó deporte, entretenimiento y tradición.

Niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de un ambiente festivo que inició con el triunfo de los Tecos de los Dos Laredos, quienes lograron una emocionante victoria de 4 carreras a 3 sobre Unión Laguna, resultado que fue celebrado por la afición y que se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche.

Como parte de la fiesta, el Gobierno Municipal regaló un jersey conmemorativo a los primeros 2 mil aficionados que llegaron al encuentro, además regaló vasos oficiales del juego de aniversario a cada uno de los asistentes.

El triunfo del equipo emplumado se sumó a los festejos por el aniversario de la ciudad, fortaleciendo el ambiente de unidad y alegría que caracterizó esta jornada dedicada a las familias de Nuevo Laredo.

Tras finalizar en encuentro, el cielo fronterizo se iluminó con un espectacular show de pirotecnia que llenó de color y emoción una fecha histórica para la ciudad, provocando la admiración de chicos y grandes.

La noche cerró con la presentación de Los Vallenatos de la Cumbia, quienes pusieron a cantar y bailar a los asistentes con sus éxitos más populares, convirtiendo el recinto en una gran pista de celebración para las familias neolaredenses.

Entre música, deporte, baile y convivencia, las familias neolaredenses disfrutaron de una noche memorable que reafirmó el orgullo de pertenecer a una ciudad que celebra su historia, sus tradiciones y el espíritu que la distingue.

Con actividades pensadas para toda la comunidad, el Gobierno Municipal continúa impulsando espacios de encuentro y sana convivencia que fortalecen el tejido social y permiten a las familias disfrutar juntas de momentos que quedan para el recuerdo.

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