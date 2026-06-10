Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Coahuilazo, el doble efecto

El triunfo del PRI en Coahuila tiene su gran mérito y es una gran lección para el priismo nacional, porque desde las cenizas pueden fabricarse éxitos electorales. El asunto es que no pueden lanzar las campanas al aire y decir que las cosas están bien a nivel nacional si se considera que, en infinidad de entidades como Tamaulipas, los comités municipales y seccionales están desarticulados; solo medio funciona el estatal.

Desde la autocrítica del regeneracionismo se ha escuchado con determinación que, más allá de las presuntas irregularidades señaladas y denunciadas por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (PMRN), los resultados dejan una gran lección que se convierte en un llamado urgente a no confiarse, cuidar las bases e insistir en el fortalecimiento de los principios del partido que gobierna el país.

Políticos como el exgobernador perredista de Zacatecas y exdiputado federal por el PRI, Ricardo Monreal Ávila, calificaron el proceso electoral de Coahuila como una elección de Estado y aseveraron que se llevaron a cabo en condiciones inequitativas, con guerra sucia y acosamientos contra la gente de su partido; aunque esa justificación pierde sentido al observarse la gran diferencia de votos que existió a favor del PRI en los 16 distritos locales electorales.

Por donde quiera que se vea, el llamado de atención está clarísimo, porque el hecho de que los priistas hayan usado todas las herramientas necesarias para ganar no los hace ventajosos; de forma simple actuaron en consecuencia para obtener la Legislatura con contundencia, factor que acalla cualquier hablada de los perdedores del proceso.

El Coahuilazo tuvo dos efectos de consideración: el ya descrito para el PMRN, incluso hasta podría alcanzar para la elección local que sigue en esa entidad y casi garantizar que el gobernador Manuel Jiménez se empleará a fondo para que el priismo domine en las votaciones. En tanto, el segundo efecto cimbra al PAN.

Por ello, los panistas que andan en busca de respaldo para quedarse con la dirigencia estatal, que desde hace mucho dejó de funcionar por la inoperancia del dirigente actual, Luis Cantú Galván, no traen tanto ruido como el que se esperaba; quizá porque es mejor el bajo perfil que la alharaca, ya que el PAN ha recibido un golpe brutal a su ego al perder el registro en Coahuila para próximas elecciones locales.

Dicho de una manera concreta, en la próxima elección de gobernador, el PAN no podrá presentar candidato a la gubernatura, ya que, en las elecciones del pasado domingo, mediante las cuales se renovó la Legislatura local, no alcanzaron el tres por ciento de la votación requerida para conservar su registro como partido político.

En Tamaulipas, la fórmula de Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, que contiende con la reynosense del grupo de los tres García, Omeheira López de García Juárez, no requiere de mucho escándalo para quedarse con el comité ejecutivo estatal; de forma simple, solo tienen que dejar pasar el tiempo para que, llegado el cinco de julio, como una muestra de rechazo estatal a los García, ganen el proceso interno panista.

De cualquier forma, ir a territorio tiene su chiste, pero la ventaja de Gloria y César es que este último ya anduvo allí desde principios de año; incluso hasta se le vio cargando artículos electrodomésticos para regalarlos a madres de familia con motivo del 10 de mayo.

Otro elemento que vale la pena tomar en cuenta es que, en el último tramo del fracasado sexenio panista estatal, Gloria y César dieron su respaldo a López de García Juárez para que pudiera convertirse en magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad y dejar la Dirección del DIF, institución de asistencia social que con el panismo nunca hizo clic con la población.

El triunfo de la fórmula más popular hasta el momento será un claro rechazo del panismo de Reynosa y reconfirmará el craso error cometido en 2016 con la postulación de un ciudadano estadounidense radicado en Misión, Texas, y que decía ser reynosense, cuando el candidato debió ser un tampiqueño, Jesús Nader Nasrallah.

La pérdida del registro en Coahuila por parte del PAN tendrá sus repercusiones en el proselitismo partidista que lleva a cabo Gloria Garza Jiménez para ocupar la presidencia que dejó abandonada Luis Cantú Galván desde que perdieron la gubernatura del estado, al ser derrotados en las urnas por el doctor Américo Villarreal Anaya, de la coalición del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Los otros

Por su lado, el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, trabajó con los empresarios canadienses de Revolve Renewable Power para conocer avances del proyecto del Parque Eólico El 24, del municipio de Mier, que se realiza con una inversión superior a los 250 millones de dólares para generar 130.5 megawatts, una inversión estratégica que fortalecerá el desarrollo energético y económico de Tamaulipas.

La construcción del campo eólico comenzará en diciembre próximo, de acuerdo con la planeación establecida por la empresa que dirigen Myke Clark y Omar Bojórquez, ejecutivo y director de Operaciones, respectivamente, quienes dan forma al primer parque eólico en la región de la frontera chica.

A la reunión entre autoridades estatales y directivos de la empresa canadiense asistieron la alcaldesa de Mier, Adriana Hinojosa Ibáñez, y el secretario de Energía del gobierno del estado, Walter Julián Ángel Jiménez.

La empresa señala que su proyecto contribuirá a la transición energética del país mediante la generación de energía limpia, impulsará el crecimiento económico regional a través de la atracción de inversiones, propiciará la creación de empleos y fortalecerá la infraestructura local, al estar considerado una estrategia ambiental integral.

Respecto al compromiso con el desarrollo social de la región, las autoridades estatales y municipales indicaron que habrá contratación de personas del municipio, se otorgarán becas para jóvenes de nivel medio superior y superior, se concretarán programas de capacitación para emprendedores locales y apoyo a actividades culturales y turísticas.

El Ayuntamiento de Ciudad Madero, que tiene a su cargo el exdiputado federal Erasmo González Robledo, se suma a los municipios de la entidad que, con la finalidad de dar facilidades a los contribuyentes y fortalecer las finanzas municipales, mantiene en junio y julio el programa de descuentos del 100 por ciento en recargos y gastos de ejecución en el pago del impuesto predial.

El alcalde maderense hizo ver que las familias pueden aprovechar este esquema de regularización y acercarse si asisten a los sitios de cobro, tanto del edificio de la alcaldía como aquellos habilitados en diferentes sectores del municipio, en los cuales habrá asesoramiento e información sobre por qué sí cumplir con el pago del predial.