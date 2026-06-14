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Combaten a plagas que afecta huertos citrícolas en Tamaulipas

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*Antonio Varela Flores señaló que la sanidad vegetal es una prioridad para Tamaulipas, por lo que se mantiene una coordinación con autoridades federales y productores para atender cualquier riesgo que pueda afectar la actividad citrícola y la economía de las familias dedicadas al campo.

La citricultura tamaulipeca será reforzada con nuevas acciones sanitarias para proteger los huertos y evitar la expansión de una plaga que representa un riesgo para la producción agrícola de la entidad.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó una reunión donde fueron aprobados protocolos de erradicación que serán aplicados en municipios del norte de Tamaulipas, como parte de la estrategia para contener los brotes detectados.

Durante el encuentro participaron autoridades sanitarias, productores, comercializadores e integrantes de la cadena productiva de los cítricos, quienes revisaron las medidas necesarias para impedir que la plaga se movilice hacia otras regiones del estado.

Varela Flores señaló que la sanidad vegetal es una prioridad para Tamaulipas, por lo que se mantiene una coordinación con autoridades federales y productores para atender cualquier riesgo que pueda afectar la actividad citrícola y la economía de las familias dedicadas al campo.

“Estas acciones son fundamentales para preservar la competitividad del sector, proteger el patrimonio de los productores y garantizar que la producción de cítricos de Tamaulipas mantenga los estándares de calidad e inocuidad que demandan los mercados nacionales e internacionales”, señaló.

Los protocolos contemplan vigilancia permanente, control en la movilización de material vegetal, monitoreo en huertos, acciones de erradicación en zonas con presencia de la plaga y campañas de difusión para que la población reporte oportunamente cualquier indicio que pueda poner en riesgo los cultivos de cítricos en Tamaulipas

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