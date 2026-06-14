Piden mesas de seguridad para detener robos en escuelas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 14 de junio. – Ante el incremento de robos en escuelas públicas de Tamaulipas, la diputada local de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, propuso crear mesas de seguridad especializadas para atender la protección de los planteles educativos en la entidad.

La legisladora presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado que busca establecer una coordinación permanente entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de prevenir delitos que afectan la infraestructura y el patrimonio de las instituciones educativas.

Anzaldúa Nájera señaló que los saqueos generan daños económicos importantes para las escuelas, con pérdidas que pueden superar los 40 mil y 50 mil pesos por plantel, debido principalmente al robo de equipos de aire acondicionado, computadoras y cableado eléctrico.

“Es muy lamentable, y por eso la semana anterior subí una iniciativa, en donde estoy solicitando que tengamos una mesa de seguridad entre Seguridad Pública y la Secretaría de Educación”, señaló la legisladora.

Explicó que los robos no solo representan un golpe económico, sino que también afectan el funcionamiento de las escuelas, ya que en algunos casos los planteles quedan sin energía eléctrica, lo que complica el desarrollo de las actividades escolares, principalmente durante las temporadas de altas temperaturas.

“Lo difícil aquí es que necesitamos actuar como una mesa de seguridad, pero para las instituciones públicas”, añadió.

La diputada advirtió además que en algunas colonias se ha detectado la participación de menores como vigilantes durante los saqueos, y señaló que las afectaciones terminan impactando a las familias que apoyan a las escuelas con rifas y aportaciones para mejorar su equipamiento. La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis antes de ser llevada al pleno legislativo.