Entrevista

Piden mesas de seguridad para detener robos en escuelas de Tamaulipas

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
82 lecturas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 14 de junio. – Ante el incremento de robos en escuelas públicas de Tamaulipas, la diputada local de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, propuso crear mesas de seguridad especializadas para atender la protección de los planteles educativos en la entidad.

La legisladora presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado que busca establecer una coordinación permanente entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de prevenir delitos que afectan la infraestructura y el patrimonio de las instituciones educativas.

Anzaldúa Nájera señaló que los saqueos generan daños económicos importantes para las escuelas, con pérdidas que pueden superar los 40 mil y 50 mil pesos por plantel, debido principalmente al robo de equipos de aire acondicionado, computadoras y cableado eléctrico.

“Es muy lamentable, y por eso la semana anterior subí una iniciativa, en donde estoy solicitando que tengamos una mesa de seguridad entre Seguridad Pública y la Secretaría de Educación”, señaló la legisladora.

Explicó que los robos no solo representan un golpe económico, sino que también afectan el funcionamiento de las escuelas, ya que en algunos casos los planteles quedan sin energía eléctrica, lo que complica el desarrollo de las actividades escolares, principalmente durante las temporadas de altas temperaturas.

“Lo difícil aquí es que necesitamos actuar como una mesa de seguridad, pero para las instituciones públicas”, añadió.

La diputada advirtió además que en algunas colonias se ha detectado la participación de menores como vigilantes durante los saqueos, y señaló que las afectaciones terminan impactando a las familias que apoyan a las escuelas con rifas y aportaciones para mejorar su equipamiento. La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis antes de ser llevada al pleno legislativo.

Artículo anterior
Cada vez más escuelas se suman al programa “Protectores del Agua” de COMAPA SUR
Artículo siguiente
Combaten a plagas que afecta huertos citrícolas en Tamaulipas
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Tamaulipas se apunta para tener tres nuevos Pueblos Mágicos

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud Ciudad Victoria, Tamaulipas. 14 de junio. - Tres municipios de Tamaulipas buscan entrar al mapa turístico nacional al prepararse para competir por el...

Tamaulipas supera meta nacional de vacunación y se mantiene libre de casos de sarampión

Lleva Morena a Cruillas, Palmillas, Miquihuana y Guerrero asambleas en defensa de la soberanía nacional

PT -Reynosa fortalece afiliaciones con respaldo del CEN

COLUMNAS

Columnas

Ajustes de estructura

Noticias de Tampico - 0
Gaceta. Por: Raúl Terrazas Barraza Ajustes de estructura La determinación del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, para la ejecución de un programa de reestructuración administrativa...

Sensibilidad por daños de hidrocarburos

Gloria y Truko, entre la inhabilitación y la ratificación

MUCHA FELICIDAD DE MI PRESIDENTA