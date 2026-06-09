Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Conexión UAT-empresas

El trabajo permanente del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para posicionar a la institución que dirige como impulsora de la transformación socioeconómica en las regiones de la entidad tiene que ver con la superación de factores como la paradoja del desempleo profesional, que se mitiga con estrategias para actualizar la oferta educativa y adecuarla a las necesidades del mercado actual.

Varios de los campus universitarios de la entidad tienen carreras específicas para los sectores productivos; caso concreto, el de Nuevo Laredo, que ofrece licenciaturas sobre administración aduanera, logística e importaciones y, desde luego, comercio exterior.

En tanto, en la zona sur, además de las carreras tradicionales como medicina, derecho e ingeniería, ya existen otras orientadas a la producción energética, la actividad portuaria y logística.

En Victoria, como en otros campus, hay licenciaturas o ingenierías relativas a tecnologías de la información, informática, redes, plataformas y, desde luego, la inteligencia artificial, porque son una necesidad sentida frente a la vertiginosa evolución del manejo de datos y la fuerza de las plataformas digitales.

Anaya Alvarado sabe a la perfección que la universidad debe ser dinámica en todos los sentidos, que tiene que ganar ventaja en el tiempo para que el título que obtengan los egresados de las Unidades Académicas Multidisciplinarias de la UAT cada día tenga mayor peso social, aunque es de todos conocido que, en universidades como la UAT, los títulos tienen un gran reconocimiento en el imaginario colectivo.

Más allá de la buena percepción que tiene el trabajo del rector en las mediciones nacionales y del crecimiento de la universidad pública del estado, también en esas mediciones queda claro que el plus de generar alternativas para los nuevos profesionistas en el mercado laboral de la entidad es una de las metas rectorales.

Sobre todo, porque, desde la opinión de la sociedad, todavía hay universitarios que, con carrera y todo, no consiguen empleo; por tanto, el valor de conectar la competitividad profesional con las empresas es uno de los éxitos que tiene la UAT en la actualidad.

Incluso, aminorar la realidad dibujada por los datos del INEGI en el sentido de que hay subempleo o desempleo de egresados de las universidades públicas —y de ello la sociedad se da cuenta—, porque de pronto se enteran de que un profesionista desempeña un trabajo que, con su preparación, no debería ser. Es entonces cuando una estrategia como la conexión de la universidad con las empresas empleadoras cambia el escenario y abre ventanas de oportunidad a los egresados.

Y es en este punto cuando se advierte que, desde la UAT, respaldada en mucho por el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, se trata de acelerar el paso para llegar a un nivel en el cual las exigencias de la industria tecnológica, la automatización y el sector privado sean atendidas con egresados competitivos, capaces y que poseen herramientas indispensables para impulsar el desarrollo y ser factor de transformación en la industria y los servicios.

Con esa dinámica que caracteriza la política universitaria de Anaya Alvarado, se ha dejado atrás la simple preparación de los nuevos profesionistas, porque reciben cursos de inducción, capacitación y talleres de innovación; es decir, práctica, mucha práctica, para que la egresión de los estudiantes no se caracterice solo por aprender teoría, sino por llegar con todas las herramientas necesarias para responder a las necesidades del mercado laboral.

El empeño del rector para avanzar en este sentido es notorio y, siempre que hay una ventana de oportunidad para que las y los estudiantes perfeccionen sus aprendizajes y habilidades —algo que se logra de forma acelerada con los programas de movilidad académica que tiene la UAT—, salir de la zona de confort de la universidad para conocer otras formas de aprendizaje y aprovechar las herramientas que se ponen a su disposición abre la perspectiva a los jóvenes que, a la vuelta de cada semestre, la universidad entrega a la sociedad para impulsar la producción, el desarrollo y la economía de las regiones de Tamaulipas.

Por cierto, este martes es la graduación de los estudiantes que concluyen sus carreras de Trabajo Social, Nutrición y Psicología de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias del Desarrollo Humano, que dirige la doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos.

La entrega de cartas de pasante y la premiación a los alumnos más destacados de las tres licenciaturas, el discurso por la graduación de los estudiantes, el agradecimiento de estos a sus maestros, a la facultad y a la universidad, así como la asistencia de familiares de las y los graduandos y el mensaje del rector forman parte de las actividades contenidas en la ceremonia a llevarse a cabo en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria de la UAT.