T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CONSOLIDA MARCELO OLÁN, LAZOS ENTRE LAS FAMILIAS DEPORTISTAS”

X.-IMPULSAR EL DEPORTE, ES OTRO DE LOS MÚLTIPLES RETOS TRAZADOS POR EL JOVEN POLÍTICO QUE, DESDE “CUALQUIER TRINCHERA TRABAJA PARA SERVIR A REYNOSA”.

CONSOLIDAR el deporte entre los jóvenes deportistas de Reynosa, “es otro de los sanos y dignos propósitos que, desde su fundación y desde cualquier trinchera” el Lic. Marcelo Olán Mendoza, lo ha venido impulsando para que, “los adolescentes se guíen por el mejor sendero y, no caigan en las garras de los vicios”, porque es camino, naturalmente, a nadie bueno conduce.

POR este esencial motivo, queda claro que, entre los ideales de Marcelo Olán en Reynosa, “es fortalecer el tejido social, a través del impulso al deporte”, razón por la que: “los miembros de la fundación que lleva su nombre que, ahora dirige con tangible acierto su esposa la Licenciada Erika Patricia Salinas Liziaga, reforzará los ejes rectores del deporte, para que, “los jóvenes deportistas de Reynosa, participen bajo la mejor dinámica”.

Y, POR esta razón, el Lic. Marcelo Olan, se ha comprometido a mantener clara cercanía con las diversas organizaciones deportivas de esta pujante comunidad reynosense, con la finalidad de que, el deporte en todas sus disciplinas, sea debidamente atendido y, esto permita que, ese gran espíritu deportivos de los jóvenes, sea más alentador, destacó.

AGREGÓ el titular de “la Fundación Marcelo Olan” que, cuando se tiene la firme convicción de “trabajar para servir y apoyar nobles causas como el deporte, aquí en Reynosa”, eso más nos motiva e impulsa a mantener la incansable labor que, llevamos a cabo todos los días con empeño y amor, para que todo proyecto que emprendamos en esta fundación, redunde en favor del pueblo”, remarcó.

POR ello, el Lic. Marcelo Olán Mendoza, acompañado por su esposa Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga y miembros de la fundación civil que lleva su nombre, participaran activamente en dos importantes justas deportivas locales, por invitación directa de las familias de esta región.

RAZÓN por la que, los miembros activos de la Fundación Marcelo Olan, realizaron importante recorrido el cual abarcó el Torneo de Fútbol Infantil en la colonia Lampacitos y el Gran Cuadrangular de Softbol «Día del Padre», celebrado en el tradicional parque Aztlán; ambos eventos contaron con el respaldo directo de la fundación «Lic. Marcelo Olán Mendoza», la cual, repito, es presidida por la Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga, “destacando la colaboración entre liderazgos sociales y la comunidad organizada para recuperar y dar vida a los espacios públicos de la ciudad”.

PARA luego señalar y sostener que, “Más allá de la legítima competencia en el terreno de juego”, las jornadas funcionaron como un espacio de diálogo directo y concertación social donde Olán Mendoza, tuvo la oportunidad para conversar con los padres de los menores futbolistas, los jugadores de softbol y sus familias, coincidiendo en la urgencia de seguir promoviendo la actividad física como una herramienta natural de cohesión, arraigo e identidad comunitaria.

EN OTRA de sus acertadas exposiciones, el Lic. Marcelo Olan de manera cauta y sensata dijo que, «Yo quiero decirles, con toda la fuerza de mi corazón, que estos fueron los mejores momentos en nuestras vidas porque afianzamos esta hermosa amistad que nos sigue uniendo y que nos hace más fuertes ante cualquier situación».

RECONOCIENDO a la vez de manera especial la gestión de la Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga al frente de la fundación. Puntualizando que, por ello, «Agradezco infinitamente este apoyo al deporte que, refuerza el tejido social de las colonias y de las familias”. Motivo por el cual expreso, “Todo mi reconocimiento a los niños futbolistas y del softbol por ser buenos jugadores y, como bien se dice, mejores ciudadanos».

FINALMENTE, EL Lic. Marcelo Olan Mendoza apuntó que, Las actividades deportivas de este fin de semana se caracterizaron por una alta convocatoria y el entusiasmo de las porras locales que, se dieron cita para apoyar a los equipos representativos; en el Torneo de Fútbol Infantil participaron diversas escuadras infantiles de balompié y en el Gran Cuadrangular de Softbol «Día del Padre», aludiendo que, “la cartelera ofreció duelos de alta emoción y grandes jugadas”, destacando los enfrentamientos entre los equipos de “La Taquiza contra Jaguares, así como el choque de la novena de Puros Amigos contra los Cachorros del Olmo”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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