DENUNCIAN CLÍNICA ISSSTE EN TAMPICO VIOLAN DERECHO A LA SALUD DE DERECHOHABIENTE DE TERCERA EDAD.
*** Personal de enfermería revocan autorización institucional…
Tampico, Tamaulipas, a 14 de febrero de 2025
- DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL «B» DEL ISSSTE
P R E S E N T E
COPIA PARA CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES
– Dirección General del ISSSTE.
– Dirección Médica del ISSSTE.
– Subdelegación Médica del ISSSTE en Tamaulipas.
– Órgano Interno de Control en el ISSSTE.
– Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
– Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET).
DATOS DEL PROMOVENTE
Nombre: José Roberto Garza Martínez.
DATOS DE LA PACIENTE
Nombre: Má. Teresa Martínez Tejada.
Cédula: MATT571031/91.
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ASUNTO
Por medio del presente escrito comparezco para presentar QUEJA FORMAL por la actuación arbitraria del personal de enfermería de ese Hospital General «B» del ISSSTE, al haberse revocado una autorización institucional previamente otorgada para permanecer como cuidador de mi madre, afectando sus derechos como paciente y vulnerando principios fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, trato digno y protección a la salud.
HECHOS
PRIMERO
Mi madre, la C. Má. Teresa Martínez Tejada, ingresó a este hospital mediante traslado urgente por una condición médica grave que ameritó hospitalización inmediata.
SEGUNDO
Posteriormente, el Departamento de Trabajo Social realizó la investigación correspondiente y me informó que mi madre contaba con autorización médica para su ingreso al área de hospitalización; sin embargo, existía una limitación derivada del reglamento interno referente a la permanencia de hombres como cuidadores en el área de mujeres.
TERCERO
Derivado de que mi madre no cuenta con una cuidadora mujer ni con otro familiar que pudiera asumir esa responsabilidad, la autoridad competente disponible al momento de su ingreso evaluó las circunstancias particulares del caso y autorizó expresamente mi permanencia como cuidador, expidiéndome un Acceso Personal oficial emitido por esta institución.
Dicha autorización permitió garantizar la continuidad del cuidado, la seguridad y el bienestar de mi madre.
CUARTO
Durante más de noventa y seis horas permanecí junto a mi madre sin ocasionar incidente alguno, respetando en todo momento las normas hospitalarias, al personal médico, de enfermería, pacientes y familiares, colaborando exclusivamente en los cuidados permitidos y requeridos por su condición de salud.
QUINTO
No obstante existir una autorización previamente otorgada por la propia institución, la Jefa de Enfermería del ala de mujeres del turno matutino decidió revocarla de manera verbal, ordenándome abandonar el área de hospitalización argumentando únicamente que, por ser hombre, no podía permanecer en el área de mujeres.
Dicha determinación fue tomada sin intervención del Departamento de Trabajo Social, sin nueva valoración por la autoridad que autorizó mi permanencia y sin entregarme resolución escrita, fundada y motivada.
SEXTO
La actuación descrita resulta particularmente grave porque desconoce una decisión institucional previamente adoptada para proteger la salud y bienestar de una paciente en condición de vulnerabilidad.
Resulta incongruente que una situación excepcional ya valorada y autorizada por el propio hospital sea revocada unilateralmente después de más de noventa y seis horas de estancia hospitalaria, cuando durante todo ese tiempo no existió incidente alguno que justificara modificar dicha determinación.
CONSIDERACIONES
El propio reglamento hospitalario establece que «la permanencia de cuidados será de acuerdo a la necesidad del paciente».
Precisamente esa necesidad fue analizada por Trabajo Social y por la autoridad competente al momento del ingreso de mi madre, determinándose que la única forma de garantizar su acompañamiento era autorizando mi permanencia como cuidador.
Por ello, la revocación posterior carece de congruencia con la determinación institucional previamente adoptada.
Asimismo, considero que los hechos podrían constituir un acto de discriminación por razón de sexo o género, toda vez que el único motivo expresado para impedir mi permanencia fue mi condición de hombre, sin valorar nuevamente las circunstancias particulares del caso ni el interés superior de la paciente.
La aplicación de un reglamento interno no puede realizarse de forma automática cuando previamente la propia institución determinó que existían circunstancias excepcionales que justificaban una autorización distinta.
De igual forma, toda actuación administrativa debe observar los principios constitucionales de legalidad, fundamentación, motivación, proporcionalidad, igualdad, no discriminación y protección del derecho humano a la salud previstos en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PETICIONES
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:
PRIMERO. Que se admita la presente queja y se inicie la investigación administrativa correspondiente.
SEGUNDO. Que se investigue la actuación de la Jefa de Enfermería del ala de mujeres del turno matutino que revocó una autorización previamente emitida por la propia institución.
TERCERO. Que se determine qué autoridad tiene competencia para revocar un Acceso Personal previamente autorizado y si dicho procedimiento fue respetado.
CUARTO. Que se me informe por escrito el fundamento legal, reglamentario y administrativo que sustentó la revocación de dicha autorización.
QUINTO. Que se investigue si los hechos constituyen un acto de discriminación por razón de sexo o género, al haberse restringido mi permanencia únicamente por ser hombre, pese a existir autorización institucional previa.
SEXTO. Que se restituya la autorización para permanecer como cuidador de mi madre mientras persista la necesidad médica y no exista otra persona que pueda brindarle dicho apoyo.
SÉPTIMO. Que se garantice el derecho de mi madre a recibir una atención integral, humanizada y con el acompañamiento previamente autorizado por la institución.
OCTAVO. Que se dicten medidas para evitar que otras familias enfrenten situaciones similares derivadas de interpretaciones discrecionales del reglamento interno.
PRUEBAS
Se anexan:
– Copia del Acceso Personal expedido por el Hospital General «B» del ISSSTE.
– Copia del reglamento hospitalario entregado por la institución.
– Demás documentos que acreditan los hechos narrados.
MANIFESTACIÓN FINAL
La presente queja no tiene como finalidad confrontar al personal médico ni de enfermería, cuyo trabajo reconozco y respeto profundamente.
Mi inconformidad se dirige exclusivamente contra una decisión que considero arbitraria, carente de fundamentación suficiente y contraria al criterio previamente adoptado por la propia institución, pues después de más de noventa y seis horas de haber sido autorizado como cuidador de mi madre, sin incidente alguno, se revocó dicha autorización sin valorar nuevamente las condiciones particulares del caso.
Solicito que esta situación sea revisada con sensibilidad, objetividad y apego a Derecho, privilegiando el interés de la paciente, la continuidad de sus cuidados y el respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Sin otro particular, solicito se sirvan dar el trámite legal correspondiente y expedir el acuse de recibido de la presente.
ATENTAMENTE
José Roberto Garza Martínez
Firma
Teléfono: 8997271921
Correo electrónico: Roberto20073@gmail.com