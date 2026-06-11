Cuenta Tampico con Suficientes Camiones Recolectores de Basura; Nuevos están Asegurados

*Son 31 unidades que diariamente prestan el servicio a la población

Raúl Gallegos

El Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Tampico, Edmundo Malagón Infante, afirmó que cuentan con un parque vehicular de 36 camiones para la recolección de la basura, de los cuales 31 están en funciones, dos en reserva y tres más en reparación.

Destacó, que el incidente suscitado la noche de este martes en la colonia Champayán donde un camión recolector cayó en un socavón debido a que casi terminaba su ruta de trabajo totalmente cargado, no representó mayores problemas sólo el susto de tres trabajadores y el daño a la suspensión de la unidad.

Resaltó, que afortunadamente el parque vehicular en la Secretaría de Servicios Públicos es amplio, por lo que el incidente no afecta la labor de recolección en las colonias.

Malagón, enfatizó que las 21 unidades que recién fueron adquiridas cuentan con el seguro contra daños, sin embargo, se evalúa cual sería el procedimiento en caso de resultar un posible responsable.

«Estamos evaluando que es lo que tiene el camión que cayó al socavón, aparentemente solo es un daño en la salpicadera. Es un colector donde se fracturó el concreto, pero fue un accidente que el seguro lo habrá de cubrir», recalcó

Finalmente, comentó que la dependencia a su cargo tiene destinadas dos unidades más para cubrir esta clase de imprevistos, ya que se cuenta con 36 unidades en su totalidad.