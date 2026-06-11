Advierte PC que Continuará la Inestabilidad Climática en Tampico

*El acumulado de precipitaciones es de 150 milímetros en los últimos días

Raúl Gallegos

La fuerte lluvia registrada la noche del martes y madrugada de éste miércoles es prácticamente el aviso de que la temporada de lluvias ya está presente en la zona sur, pues en los últimos días han caído 150 milímetros de precipitaciones, destacó el Director de Protección Civil, José Antonio Marín Flores

Mencionó, que las condiciones climáticas en la región seguirán adversas en el tema de la lluvia, pues desde el fin de semana pasado se están presentando inestabilidades que por momentos propicia fuertes precipitaciones en el Puerto.

Indicó, que la lluvia copiosa ha ocasionado el malestar de mucha gente que se ha quedado varada, debido a la crisis que hay en el transporte público.

Abundó, que este martes Defensa, Guardia Estatal, Tránsito y Protección Civil, han tenido que salir al quite y apoyar a la población que se queda en las calles cuando las lluvias se tornan intensas.

Asimismo, dijo que se han incrementado los recorridos en las zonas bajas y sitios considerados como de peligro por anegaciones y derrumbes.

«Ya estamos en la temporada de lluvias y el monitoreo a los fenómenos hidrometeorológicos será constante», acotó

El funcionario porteño, reveló que este próximo 12 de Junio se llevará a cabo un simulacro en la colonia Moscú, sitio considerado como propenso a inundaciones, dónde participaran todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno, dónde se simulará un desbordamiento del Río en punto de las 9 de la mañana.