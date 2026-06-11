Augura Canaco Porteña Ventas del 40% por Temporada Mundialista

*El comercio organizado espera una derrama económica importante a partir de éste jueves

Raúl Gallegos

El comercio organizado de Tampico espera una derrama de casi el 40% en ventas que generarán las actividades económicas durante el desarrollo de la justa mundialista, mencionó el Presidente de Canaco, Eduardo Manzur Manzur

Precisó, que a partir de este jueves la actividad económica en la zona sur tendrá una mejoría importante, principalmente en restaurantes y establecimientos donde se expenden bebidas de todo tipo.

«Vamos a ver cómo se desarrolla el evento internacional, sin embargo, habrá de generar derrama económica que es lo que espera la mayoría del comercio organizado», declaró

Manzur, enfatizó que en el tema laboral será un día normal sin embargo los dueños de negocios y empresas podrán dar facilidades para que sus empleados disfruten los partidos de fútbol de la selección local.

El representante de la Canaco porteña, enfatizó que el evento de corte internacional en el país, debe generar un marcado activismo comercial.

«Y que no se genere ausentismo de ningún tipo, ni laboral, pues en la medida que avance la justa deportiva y la selección los negocios deben implementar promociones que atraigan a más clientes», acotó

Finalmente, comentó que un porcentaje importante de los encuentros deportivos se llevarán a cabo por las mañanas y a mediodía, de ahí la importancia de que el empresario de flexibilidad a los trabajadores, para que puedan disfrutar de esa clase de eventos de corte internacional que se llevan a cabo cada cuatro años.