Jóvenes y Mujeres los que más Consumen Alcohol en la Región

*Las estadísticas son alarmantes, pues se trata de sectores que están cayendo en esa enfermedad preocupante

Raúl Gallegos

Mujeres y jóvenes menores de edad están reforzando la estadística de bebedores sociales y contrayendo la enfermedad del alcoholismo en la zona sur, tal como la cataloga la Organización Mundial de la Salud(OMS) reveló el segundo distrito del área en Tamaulipas.

El área perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, advierte que hace por lo menos tres décadas, de cada 10 bebedores 1 era mujer, cifra que hasta cierto punto era «normal»

Explicó, que en la actualidad de cada 10 personas que consumen alcohol, 5 son mujeres «y a veces 6 de 10 son del sexo femenino» lo que advierte que la enfermedad ha logrado pasos agigantados en la zona sur y a nivel nacional.

La cifra es alarmante cuando se traslada a los jóvenes menores de 21 años, que también se han hecho presentes en los últimos años.

«Hoy vemos que son más jóvenes los que consumen bebidas alcohólicas, y que ya es una enfermedad cuando rebasa las líneas bebetorias sociales y es cuando pueden presentar problemas de alcoholismo», dijo una de las personas rehabilitadas que pidió el anonimato

Destacó, que el segundo distrito del área sur brinda el apoyo a toda la sociedad con la finalidad de seguir combatiendo ese mal, que todos los días avanza terreno y busca involucrar a personas no importando condición social, sexo o edad.

«Estamos viendo que ahora los jóvenes se están sumando al entorno del alcoholismo que deriva de la disfuncionalidad familiar, de pareja, además de atender un ambiente hostil y poco amigable en el que se rodea».

En la zona sur de Tamaulipas hay poco más de sesenta grupos de Alcohólicos Anónimos, los que apoyan a muchas personas que se sienten atraídas por dicha enfermedad, y que para ellos existe una cura si se toma con verdadera responsabilidad.

El segundo distrito del área en Tamaulipas estará celebrando su 40 aniversario el próximo 28 de Junio, el cual se ha dedicado a informar y apoyar a la sociedad que está inmersa en dicha problemática.