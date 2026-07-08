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Buscan Aterrizar Recorridos Turísticos por el Río Pánuco y Playa Miramar

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*Se analiza entregar concesión a un particular o que sea operado por La Marina

Raúl Gallegos

Buscando entablar una labor de sinergia entre los municipios de Tampico y Madero para activar el turismo náutico, se pretende que en esta misma temporada vacacional de verano inicien los recorridos de embarcaciones por el Río Pánuco y Playa Miramar que permitirán dar otro plus recreativo a la zona metropolitana.

Sobre el tema, la edil de Morena Susana Pineda Chávez, mencionó que la ruta marítima que se piensa desarrollar será interesante, sobre todo para el turista que busca distraerse observando el mar y el río.

Precisó, que se analiza establecer si el servicio será entregado a un particular, o bien por medio de navíos propiedad de la Marina.

Recordó, que en las vacaciones de semana santa del 2025 el municipio porteño concesionó el servicio a un particular para realizar paseos turísticos por el Rio Pánuco.

«Buscamos que se impulse una ruta marítima, la idea es que el servicio inicie en esta temporada vacacional de verano», declaró

La concejal de Morena, explicó que el proyecto lo encabezan los alcaldes de Tampico y Madero, en coordinación con la Asipona, pues el fin es dejar una ruta turística establecida para los próximos años.

Recalcó, además que el proyecto náutico va más allá y contempla que en un tiempo no muy lejano, algunos cruceros turísticos puedan llegar a la zona sur procedente de otras entidades o incluso del extranjero.

«En los dos municipios hay una oferta turística importante y es la que se está dando a conocer a operadores turísticos, pues en fecha próxima habrá una reunión para ir definiendo esta clase de atractivos para el turismo y la población», acotó

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