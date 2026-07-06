Columna Rosa, sólo para Mujeres.

“Formación integral desde la infancia: UAT y Gobierno.”

Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos

La formación integral desde la primera infancia se ha consolidado como una prioridad estratégica en Tamaulipas, no solo desde el ámbito educativo, sino como parte de una visión de desarrollo social impulsada por el gobierno de Américo Villarreal Anaya, donde el DIF Tamaulipas desempeña un papel central. Esta perspectiva reconoce que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social, y que invertir en la niñez equivale a construir bases sólidas para una sociedad más equitativa y cohesionada.

En este contexto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) contribuye activamente mediante los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y el Círculo de Desarrollo Infantil (CDIN), espacios que articulan cuidado, educación y acompañamiento familiar. Estos centros no solo responden a la necesidad de conciliación laboral y académica de madres y padres universitarios, sino que también garantizan entornos pedagógicos de calidad en una etapa crítica del desarrollo humano.

La reciente graduación de 118 niñas y niños de estos centros, celebrada en Ciudad Victoria, representa mucho más que el cierre de un ciclo escolar. Encabezado por la presidenta honoraria de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, el evento simboliza el esfuerzo conjunto entre docentes, familias e instituciones por formar individuos con valores, habilidades y sentido de pertenencia. De este total, 71 egresaron del CENDI UAT Victoria, 34 del CENDI Empresarial y 13 del CDIN Victoria, reflejando el alcance y continuidad de estos programas.

Detrás de estas cifras hay procesos formativos guiados por profesionales comprometidos, como Claudia Verónica Cedillo de los Santos, Olivia Carolina Ortegón Ramírez y Verónica Raquel Garza López, quienes aseguran ambientes seguros y estimulantes. La formación impartida no se limita a conocimientos básicos, sino que incorpora valores como respeto, amistad y esfuerzo, fundamentales para la convivencia social.

Las actividades desarrolladas durante la ceremonia —honores a los símbolos patrios, mensajes bilingües y presentaciones artísticas— evidencian un modelo educativo integral que combina identidad cultural, creatividad y competencias globales. Este enfoque coincide con la evidencia internacional de organismos como UNICEF y UNESCO, que subraya la importancia de la educación temprana en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.

En paralelo, el gobierno estatal, a través del DIF Tamaulipas, ha fortalecido políticas orientadas al bienestar infantil, promoviendo programas de atención, nutrición, cuidado y desarrollo integral que complementan los esfuerzos educativos.

Esta sinergia entre instituciones públicas y educativas permite ampliar la cobertura y calidad de los servicios dirigidos a la niñez, especialmente en contextos donde la desigualdad limita las oportunidades desde edades tempranas.

Asimismo, estudios recientes destacan que los centros infantiles vinculados a universidades fomentan la inclusión social y fortalecen la permanencia laboral y académica de las familias. En este sentido, los CENDI y CDIN no solo benefician a niñas y niños, sino que impactan positivamente en la estabilidad de toda la comunidad universitaria.

La experiencia de la UAT refleja un modelo replicable donde educación, política social y compromiso institucional convergen. La formación integral en la primera infancia no es únicamente una política educativa, sino un pacto social que involucra a familias, gobierno y academia en la construcción de un mejor futuro.

Apostar por la niñez, como lo promueve la actual administración estatal y el DIF Tamaulipas, es sembrar ciudadanía, reducir brechas de desigualdad y fortalecer el tejido social. La pregunta de fondo no es si debemos invertir en la primera infancia, sino cómo garantizar que cada niña y niño tenga acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente desde sus primeros años de vida.