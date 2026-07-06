PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< La Siberia Tamaulipeca ante el cambio climático

Próximo a enfrentar los meses más críticos del año en lo que se refiere al recurso agua, el Gobierno de Tamaulipas asegura que el abastecimiento está garantizado para la mayor parte de los municipios de las zonas norte, centro y sur; sin embargo, los focos rojos están en la Región del Altiplano la zona más árida, siempre ha sido así; en los años 70 se acuñó el eufemismo la Siberia Tamaulipeca para referirse a esa zona, que en esos tiempos correspondía al IV Distrito, aunque abarcaba algunos puntos de la frontera.

Además de la naturaleza de esa región, el famoso cambio climático ha modificado las circunstancias hasta hacerlas extremas. De ahí que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, visualizó la necesidad de crear desde el inicio de su sexenio una dependencia, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo social en Tamaulipas, con el perfil para estudiar estas condiciones y atenderlas, estar preparados para algo inevitable: la escasez de agua.

A través de este organismo, el gobierno de Tamaulipas establece coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) federal, que es la encargada de conducir las políticas hídricas, entre ellas los proyectos de infraestructura, así como establecer, estrategias para el abasto de agua en los 43 municipios del estado.

Entre los municipios más áridos, se encuentra Miquihuana, quizá el número uno, con clima extremo, donde su abasto de agua depende de manantiales y pozos; le sigue Bustamante con características casi similares, mientras que Palmillas ofrece condiciones semiáridas por lo que, la flora la conforman plantas que no requieren grandes cantidades de agua como el nopal y la lechuguilla.

Aquí hacemos un paréntesis para comentarles, que, en el pasado, una delegación de China que visitó Tamaulipas, se llevaron tallos y plantas para cultivar estas especies comestibles de bajo consumo de agua, como son crucetas también llamadas jacubes, cardón o nopal de la cruz.

Retomando el tema, otros municipios que conforman la Siberia Tamaulipeca son: Tula, Jaumave y los fronterizos Guerrero y Mier. De tal manera, que los 6 municipios mencionados entre los más áridos, quizá van a enfrentar antes, y en forma más extrema los efectos del cambio climático, modo: aridez extrema.

Cerramos el tema con una referencia tomada de los “Diálogos con Américo”, programa de radio y televisión dominical, que permiten al gobernador mantener cercanía con los tamaulipecos. Bien, en la trasmisión del 28 de junio, el mandatario estatal, expresó: El agua es uno de los recursos más importantes para la salud, el campo, la industria y el desarrollo de Tamaulipas.

Y destacó la importancia de impulsar una estrategia hídrica, basada en más infraestructura, mejor abastecimiento, saneamiento, reúso, tecnificación del campo y protección de las cuencas, con una visión de largo plazo para garantizar el bienestar de las familias tamaulipecas. “Planear el agua, hoy significa asegurar el desarrollo y las oportunidades de mañana”.

GANARON TRES A UNO, GLORIA Y TRUKO. – Sin sorpresas, la planilla ganadora de la jornada electoral interna del PAN en Tamaulipas para elegir a sus dirigentes, fue la que encabezaron Gloria Elena Garza Jiménez (3,704 votos), como presidenta y César Augusto “Truko” Verástegui Ostos, secretario general. La ventaja fue amplia sobre la fórmula adversaria (en una proporción de 3 a uno), dado que municipios grandes y por consiguiente con mayor filiación panista, votaron abrumadoramente por este dueto, dejando a tras a sus contrincantes Omehira López Reyna y Francisco Javier Garza Coss (1,226), sin embargo, no se salvan de la impugnación.

El panismo de ciudades donde hay delegación fuerte, como es el caso de Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero y Altamira estuvieron a favor de Gloria y Truko; también tuvieron el apoyo de Rio Bravo, Valle Hermoso, Cd. Victoria y los fronterizos Miguel Alemán, Camargo y Nuevo Laredo.

El equipo de la candidata Omeheira López Reyna estuvo a favor de impugnar la contienda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Argumentan que el proceso interno estuvo marcado por polémicas respecto a la integración de algunos miembros en las planillas.

De tal manera que esto aún no se acaba, pero es muy difícil revertir los resultados. Los inconformes están en su derecho de impugnar, y seguir los trámites que la ley y los reglamentos del partido les permite. Estaremos atentos a lo que se derive de esta elección, pero lo peor que le puede pasar al PAN es dividirse, porque fragmentado debilitará sus estructuras.

LA UAT PRESENTA ATLAS DE RIESGOS AL GOBERNADOR. – Una vez más la Universidad Autónoma de Tamaulipas dio testimonio de su compromiso con el bienestar y la seguridad de la sociedad, al presentar los significativos avances en la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto a su cargo, que inicialmente dará cobertura a 33 municipios de la entidad.

El acto contó con la participación del gobernador Américo Villarreal Anaya y del rector Dámaso Anaya Alvarado, y tuvo lugar durante la Mesa de Paz, que presidió el mandatario tamaulipeco.

El lugar de encuentro fueron las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), ahí el rector Anaya presentó, los significativos avances en la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto que en su etapa inicial dará cobertura a 33 municipios de la entidad.

Esta iniciativa se proyecta desde ahora, como el estudio más completo y detallado, desarrollado en la entidad en materia de prevención de riesgos por fenómenos climáticos.