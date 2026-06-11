CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

LA DELANTERA DE AVA EN SALUD: ADRIANA, DURÁN PERALES Y ZAMARRIPA

Desde su llegada al poder estatal, el gobernador Américo Villarreal Anaya le ha puesto una especial marcación al sector salud de Tamaulipas. Su primer Secretario en salir a la cancha, Vicente Hernández Navarro, jugó bien la mitad del partido.

Hoy su relevo, la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, trae la camiseta bien puesta. Y se distingue por su dinamismo y movilidad, para seguir atendiendo con vocación de servicio a la población de los 43 municipios tamaulipecos.

En su tarea ejecutiva al frente de uno de los equipos más gigantescos de servidores públicos, Adriana Marcela cuenta con el valioso apoyo de un Secretario eficiente y con vocación social como lo es Felipe Quezada, hijo de aquel prestigiado arquitecto de nombre Felipe Quezada Pascual.

Joven y carismática, la internista reynosense ha sabido anotar goles de eficiencia y responsabilidad, destacando sus operativos de campo en la Semana Nacional de Salud Pública, así como en su coordinación con el doctor David Kershenobich, titular de salud en el país.

Adriana acaba de presidir la Primera Reunión Ordinaria del sector salud, evaluando riesgos y alineando estrategias, en materia de medicina integral, dentro de todas las instituciones públicas del estado.

Ha destacado de manera especial, al liderar y reactivar el Comité estatal de Cancer de la Mujer, maximizando esfuerzos, para lograr avances importantes en el abatimiento de los fallecimientos derivados de temas oncológicos, de mama y cuello uterino.

Ha supervisado riesgos sanitarios, presidiendo reuniones con la COEPRIS, en el municipio de Tampico, garantizando una vigilancia sanitaria activa y eficaz.

Ante la temporada de lluvias, la Secretaria MHC activó además, jornadas de carácter intensivo contra el dengue en todo el estado. De igual manera, destacan sus campañas de vacunación antirrábica y el monitoreo contra los golpes de calor.

Como nueva directora técnica del sector salud, Hernández Campos, ha hecho algunos cambios en su equipo de batas blancas. Una de sus más recientes alineaciones es la doctora Sergia Juárez Delgado, designada como Directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

La doctora Hernández es una mujer de convicciones, y sabe lo que es la labor de equipo. Esta dama que llegó desde la frontera, ha realizado en poco tiempo, múltiples reuniones y acuerdos encaminados a eficientar la política pública más sensible y humana de nuestro estado. Recientemente reafirmó su compromiso con la estrategia de salud trazada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Y estamos seguros de que su estancia en su cargo, va para largo, pues cuenta con toda la confianza de su jefe el gobernador.

Algunos de los jugadores que están haciendo equipo con la doctora Hernández en la cancha de la salud tamaulipeca, son el Director del Hospital Regional de Especialidades Daniel Durán Perales, y su Director médico, el doctor Héctor Zamarripa Gutiérrez. Nuestro reconocimiento público para ellos y sus equipos hospitalarios. Nos quedamos con la certeza de que a un nosocomio no lo hace su nombre o su encumbrado nivel, sino la calidad humanista de quienes están a su digno cargo.

Existen algunos otros como Margid Avendaño del IMSS Bienestar y el Director del Hospital General, Guillermo Eduardo Casteñeda Gutiérrez, una persona irascible e inhumana, que están traicionando la confianza del gobernador AVA. Y en lugar de dedicarse a atender de manera humanista a la población, lo que hacen es delegar de manera irresponsable sus tareas. Y darle la espalda al dolor de quienes tienen necesidad de recibir atención médica.

Este tipo de jugadores del sector salud, ya están siendo evaluados por el dueño del balón desde Palacio de Gobierno. Y se ha podido constatar que tanto Avendaño como Castañeda, tienen ya varias tachas en su conducta irresponsable, muy alejada de lo que debería de ser unos verdaderos profesionales de la salud pública.

Por doctoras y doctores sensibles como la Secretaria Hernández Campos, Durán Perales y Zamarripa, el sexenio humanista de AVA está haciendo la diferencia con sus antecesores panistas, que jamás se preocuparon por la salud del pueblo Tamaulipeco.

Por gentes como Avendaño y Castañeda, aun existen galenos que traicionan los principios hipocráticos. Y se empeñan en sembrar retrocesos.

Hoy, desde esta colaboración aplaudimos y reconocemos a quienes han hecho buen uso de la confianza gubernamental en ellos depositada. Respecto a los segundos, a los que están fallando y haciendo de la salud pública, una oportunidad ególatra para encerrarse en sus despachos de aire acondicionado, (caso Castañeda), y a quienes les vale menos que un comino, la salud de las familias tamaulipecas que no piden privilegios, sino un atención digna, (caso Margid), les sugerimos que cambien en sus actitudes irresponsables. Y que le rindan buenas cuentas a quien les dio la oportunidad de presidir dependencias y cargos estratégicos. Pero ante todo que no le fallen al pueblo de Tamaulipas.

No echen por la borda la humanista oportunidad de servir. Y aprendan de aquellos como la Secretaria Hernández Campos, Su Secretario Quezada, Durán Perales y Zamarripa, que hacen el bien, sin mirar a quien.