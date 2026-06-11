Columna Opinión Económica y Universitaria.

«DESARROLLO DE CADENAS GLOBALES DESDE ALTAMIRA, GOBIERNOS Y UAT»

Dr. Jorge A. Lera Mejía.

El desarrollo del siglo XXI exige pasar de economías aisladas a territorios articulados por clústeres, cadenas productivas y cadenas de suministros. Un clúster es la concentración geográfica de empresas, instituciones, gobierno y academia que cooperan y compiten al mismo tiempo para elevar la productividad, innovar y generar empleo.

Las cadenas productivas integran los eslabones de una actividad económica, desde la materia prima hasta la comercialización. Las cadenas de suministros, por su parte, aseguran el flujo eficiente de insumos, logística, almacenamiento, transporte y distribución. Juntas, estas tres herramientas forman una nueva manera de emprender el desarrollo global, porque conectan territorio, conocimiento, inversión y mercado.

Aplicado a Altamira, este enfoque ofrece una oportunidad histórica para consolidar el nuevo polo de desarrollo del bienestar. La ubicación estratégica del municipio, su vocación industrial y portuaria, y su capacidad de conexión regional permiten impulsar un modelo de crecimiento con mayor valor agregado, más empleo formal y mejores ingresos para la población.

El objetivo no debe limitarse a atraer inversión, sino a crear una ecosistema productivo que integre empresas grandes, medianas y pequeñas, universidades, centros de investigación, gobierno local y estatal, y proveedores especializados. De esta manera, Altamira puede convertirse en un nodo de competitividad con impacto en todo Tamaulipas.

El liderazgo institucional que encabezan el gobierno de Américo Villarreal Anaya, el alcalde Armando Martínez Manríquez y la academia representada por la UAT bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado puede convertir esta visión en una política pública efectiva. Para ello, se requiere una agenda común basada en planificación territorial, infraestructura logística, formación de talento, innovación tecnológica y fortalecimiento de proveedores locales.

La coordinación entre estos actores es clave para que el desarrollo no sea fragmentado, sino sistémico y con beneficios sociales medibles.

Como propuesta, Altamira debe construir una estrategia de clúster en sectores con ventajas comparativas: industria energética, petroquímica, logística portuaria, manufactura avanzada, servicios especializados y economía del conocimiento.

Cada clúster debe articularse con su cadena productiva completa, identificando cuellos de botella, capacidades locales y oportunidades de integración de micro, pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, la cadena de suministros debe modernizarse con digitalización, trazabilidad, eficiencia energética y mejores estándares de transporte y almacenamiento, para reducir costos y aumentar competitividad.

La UAT puede desempeñar un papel decisivo mediante programas de investigación aplicada, certificación de competencias, incubación de empresas, observatorios económicos y vinculación universidad-empresa.

El gobierno estatal y municipal, por su parte, debe facilitar permisos, infraestructura, seguridad, ordenamiento territorial y financiamiento para proyectos estratégicos. También es indispensable crear mesas de gobernanza donde participen empresarios, sindicatos, academia y autoridades, con metas claras de empleo, innovación y proveeduría local.

Altamira tiene la posibilidad de transformarse en un referente nacional de desarrollo con bienestar si adopta un modelo basado en clústeres, cadenas productivas y cadenas de suministros.

Este enfoque permite pasar de un crecimiento disperso a un desarrollo integrado, competitivo y socialmente incluyente. La clave está en alinear visión política, capacidad académica y liderazgo empresarial para que el nuevo polo de desarrollo del bienestar genere prosperidad duradera para la región.