No Bajaremos la Guardia para Mantener 9 Lugar en Percepción de Seguridad: MVA

*Señala que la coordinación sigue siendo importante para dar resultados positivos en el tema

Raúl Gallegos

La alcaldesa de Tampico Mónica Villarreal Anaya, advirtió que la ciudad busca conservar a toda costa el 9 sitio nacional en mejor percepción en materia de seguridad, y para ello mantiene una estrecha colaboración con Madero, Altamira y el Gobierno del Estado en el tema de equipamiento vehicular.

Destacó, que la zona metropolitana se ha caracterizado en los últimos años en mantener esa buena imagen en el renglón de la paz social, tan es así que, dijo, la afluencia turística ha Incrementado de manera importante en los últimos dos años.

Precisó, que parte de ese éxito de la zona sur se debe a la labor que todos los días lleva a cabo la Guardia Estatal con sus rondines en todas las colonias.

Resaltó, que el desgaste de las patrullas de la corporación estatal es constante,.tan es así que un número específico entra a mantenimiento «sistemático» sin que ello signifique un descuido o relajamiento en el renglón de la seguridad.

Villarreal, enfatizó que será el próximo lunes cuándo sostenga una reunión con el Gobernador de Tamaulipas con el objetivo de seguir reforzando la tranquilidad social en la región, de cara a la temporada vacacional de verano.

«Queremos seguir manteniendo ese noveno lugar nacional en mejor percepción de seguridad. En el país hay poco más de 2 mil municipios y Tampico destaca por estar dentro de los 10 primeros en mejor seguridad, y por qué no sí es posible estar en los tres primeros sitios», acotó

La jefa de la comuna encabezó la entrega de beneficios a escuelas primarias y secundarias de Tampico, por un monto de poco más de un millón de pesos en pintura y mesabancos, con apoyo del Gobierno del Estado.