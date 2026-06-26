Mónica Villarreal destaca acciones y resultados en encuentro con vecinos de la colonia Carmen Romano

Al sostener un encuentro con vecinos de la colonia Carmen Romano y sectores aledaños, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya hizo un recuento de las principales acciones efectuadas durante los primeros 19 meses de su administración.

A través de los «Diálogos a Mitad del Camino», la autoridad municipal sostuvo que toda acción de su gobierno coloca en el centro de sus propósitos el bienestar y la seguridad de la población, bajo una visión humanista y la premisa de generar prosperidad y paz para todas las familias tampiqueñas.

«La idea de estar aquí es platicarles un poquito de lo que hemos hecho en este año y medio, hemos trabajado en todas las áreas. Somos una administración que escucha, que atiende y que resuelve, por eso estoy aquí para escuchar qué es lo que necesitan, para conocer cuál es la visión de ustedes sobre Tampico, porque esta es una ciudad de todos», expresó.

Durante este quinto encuentro de rendición de cuentas y diálogo ciudadano, la Presidenta Municipal destacó que este ejercicio ha permitido escuchar de manera directa las inquietudes, propuestas y necesidades de la población, resaltando que ha sostenido diálogos con trabajadores municipales, integrantes del sector médico; comunidad artística y cultural, y ciudadanía en general, fortaleciendo un gobierno cercano, participativo y sensible.

Durante el encuentro efectuado en el parque recreativo de la citada colonia, espacio que recientemente fue rehabilitado, Mónica Villarreal destacó que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, se fortaleció el servicio de recolección de residuos con la incorporación de 22 camiones recolectores, los cuales se sumaron a las unidades con las que ya contaba la Secretaría de Servicios Públicos.

En materia de infraestructura urbana, señaló que se han instalado más de ocho mil luminarias LED, y tienen disponibilidad de tres mil adicionales otorgadas por el Gobierno del Estado, lo que ha permitido mejorar la seguridad y la imagen de las colonias.

Añadió que su administración ha rehabilitado 49 parques públicos y 15 canchas deportivas, generando espacios dignos para la convivencia familiar y la activación física.

En política social indicó que, mediante la creación del Sistema Municipal de Cuidados, la población en situación prioritaria recibe servicios de comedor comunitario, lavandería, cursos de autoempleo y atención especializada para las mujeres cuidadoras; asegurando que, además del centro de cuidados instalado en la colonia Tamaulipas, próximamente se pondrá en operación uno más en la colonia La Paz.

Finalmente, la alcaldesa porteña detalló que el Gobierno Municipal continuará privilegiando el diálogo permanente con todos los sectores sociales, convencida de que la participación ciudadana es indispensable para fortalecer las políticas públicas y consolidar un Tampico con mayor bienestar, desarrollo y oportunidades para las presentes y futuras generaciones.