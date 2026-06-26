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Importaciones de sorgo y maíz afectan a campesinos de Tamaulipas

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Enrique Jonguitud

La importación de granos básicos para cubrir la demanda de alimentos en México, afecta a los productores agrícolas de Tamaulipas, aseguró la diputada local Marina Ramírez Andrade.

La legisladora del Partido Acción Nacional fino que, si ya es mala la situación con de los agricultores, empeora por ls competencia desleal de productores Internacionales.

En entrevista pidió frenar las importaciones de maíz y sorgo para evitar que se siga reduciendo el precio en Tamaulipas, pues provoca graves pérdidas a los campesinos.

Ramírez Andrade declaró que «aquí en Tamaulipas nos está afectando el precio tan bajo del sorgo, porque Tamaulipas es de los principales proveedores de sorgo y en México es el granero número uno o número dos».

La diputada panista también dijo «pero el precio del sorgo ha caído muchísimo, no hay ningún precio compensatorio, y estoy trabajando una iniciativa, a ver si otra vez van a tener oidos sordos para este tema».

Subrayó que las importaciones de sorgo están entrando desde Estados Unidos, lo que coloca a los campesinos en una gran desventaja ya que en el país vecino si se cuenta con subsidios al campo.

Ramírez Andrade dijo que el gobierno federal ha ignorado las necesidades de los campesinos por muchos años y la consecuencia es que los productores están siempre al borde de la quiebra económica».

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