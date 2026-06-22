Tampico es parte de la historia de Xilitla con el Baile más largo de Huapango en Récord Guinness Word Récords

*Huasteca ante el mundo Xilitla es historia con el Baile más largo de Huapango en Récord Guinness World Récords.

La presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, refrendó los lazos de amistad, identidad y colaboración que unen a Tampico con el municipio de Xilitla, al participar en las actividades del Festival 48 Horas de Huapango, una celebración que rompe Récord Guinness y se posiciona como parte de la riqueza cultural de la región Huasteca en el ámbito internacional

Acompañada por el secretario de Bienestar Social, Alejandro Rubio de la Portilla; la directora de Turismo, Karime Cámara Chaín; así como por su esposo, Antonio Verdeal Millán, la alcaldesa destacó la importancia de preservar y promover las tradiciones que dan identidad a los pueblos huastecos.

Villarreal Anaya agradeció la invitación realizada por el presidente municipal de Xilitla, Óscar Humberto Márquez Plascencia, para formar parte de esta importante festividad que reúne a miles de participantes y visitantes en torno a una de las expresiones culturales más representativas de la región.

“Hoy Tampico y Xilitla refrendamos la hermandad que nos une a través de nuestra cultura, nuestras raíces huastecas y el orgullo de nuestras tradiciones. Nos sentimos muy honrados de ser parte de esta gran celebración que busca hacer historia y poner en alto el nombre de Xilitla ante México y el mundo”, expresó.

Asimismo, resaltó que Tampico se sumó a esta gran fiesta cultural mediante la participación de ocho parejas de bailarines de la Secretaría de Cultura, quienes representaron con orgullo al municipio y llevaron al escenario el talento, la pasión y el amor por las tradiciones huastecas.

“Gracias a nuestro municipio hermano, Xilitla, por su hospitalidad y por permitir a las y los tampiqueños ser parte del Festival 48 Horas de Huapango, a través de las parejas que nos representaron desde la Secretaría de Cultura de Tampico. Su participación fortalece los lazos entre nuestros municipios y contribuye a preservar y difundir el legado cultural de la Huasteca para las nuevas generaciones”, señaló.

La jefa de la comuna subrayó que este tipo de encuentros fortalecen la identidad regional y fomentan el intercambio cultural entre municipios que comparten historia, costumbres y tradiciones.

Durante su visita a Xilitla, la autoridad municipal también recorrió el tradicional mercado dominical y conoció parte del legado artístico y cultural de Leonora Carrington, cuya obra forma parte del patrimonio cultural que distingue a este Pueblo Mágico.

Finalmente, Villarreal Anaya reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando acciones que promuevan la cultura, fortalezcan la identidad de las y los tampiqueños y consoliden la colaboración con municipios hermanos para preservar las raíces que dan vida a la región Huasteca.