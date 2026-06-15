Olga Sosa: Senadora de territorio

Fuentes fidedignas. Por Isaías Álvarez

La política, el fino arte de construir alianzas, aquellas que son verdaderamente duraderas no se pactan en una oficina rodeada de comodidades, sino que se construyen caminando en las calles, escuchando, comprendiendo y entendiendo la identidad de cada comunidad, es por eso que vemos bien el trabajo que hace la senadora Olga Sosa Ruiz quien ha decidido apostar por el territorio.

La legisladora mantuvo durante tres días una intensa agenda en Matamoros, con una escala significativa en Valle Hermoso, con una agenda diseñada para fortalecer presencia, activar estructura, acercarse a sectores productivos y reforzar una relación política que lleva años construyendo con los tamaulipecos.

Matamoros ocupa un lugar especial dentro de la historia política del estado y también dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. No es una ciudad sencilla de comprender para quien llega de paso, tiene carácter propio, una profunda identidad fronteriza, una historia que la distingue y una sociedad que suele medir a los políticos por su permanencia más que por sus discursos.

Por eso resulta relevante el esfuerzo de Olga Sosa en mantener presencia constante, su vínculo con Matamoros no comenzó ayer. Lo construyó durante su etapa como secretaria del Trabajo y lo ha fortalecido desde el Senado, estableciendo comunicación con maestros, obreros, transportistas, agricultores, comerciantes y diversos sectores que forman parte de la vida económica de la región.

La inauguración de la Feria de Matamoros en el marco del Bicentenario permitió observar otra faceta de esa estrategia, la feria representa fiesta, cultura y convivencia familiar, pero también movimiento económico. Hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios encuentran en estos eventos una oportunidad para generar ingresos y proyectar la ciudad hacia el resto del estado.

Junto al alcalde Beto Granados, la senadora participó en actividades donde el deporte, particularmente el futbol, sirvió como punto de encuentro con las nuevas generaciones. En política, convivir con las juventudes no es un asunto menor ya que ahí se forman las nuevas bases sociales y se construyen liderazgos de largo plazo.

Pero la gira tuvo también un componente claramente político. Olga Sosa participó en actividades de capacitación partidista, acompañó jornadas de afiliación y respaldó los trabajos organizativos de Morena. Es decir, combinó la agenda institucional con la agenda territorial, una fórmula que suele caracterizar a quienes entienden que las elecciones no se ganan únicamente en campaña, sino mucho antes, mediante organización permanente.

La senadora también aprovechó para difundir los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación y los proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje es claro, mantener contacto directo con la ciudadanía y evitar que la comunicación política dependa exclusivamente de las redes sociales o de los medios tradicionales.

Y en medio de esa gira hubo otro encuentro que llamó la atención de varios observadores políticos. Tanto en Matamoros como en Valle Hermoso coincidió con la doctora Lucero, una figura que ha venido construyendo presencia propia en la región gracias a su trabajo territorial y a su cercanía con las políticas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que por cierto sugerimos no perder de vista a este valioso cuadro de la cuarta transformaciòn.

Finalmente, les diremos que quedó claro que Olga Sosa sigue haciendo política de territorio, caminando por las calles, recorriendo las colonias, escuchando a la gente y manteniendo presencia en el el municipio, mientras otros prefieren operar desde el escritorio.

Y en Tamaulipas, donde la cercanía con la gente sigue siendo una de las monedas más valiosas, esa apuesta no sólo explica el presente, también empieza a dibujar el futuro. Porque en política, quien construye territorio construye destino.