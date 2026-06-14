Tamaulipas se apunta para tener tres nuevos Pueblos Mágicos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 14 de junio. – Tres municipios de Tamaulipas buscan entrar al mapa turístico nacional al prepararse para competir por el nombramiento de Pueblo Mágico, con proyectos de fortalecimiento en Hidalgo, Gómez Farías y González rumbo a la próxima convocatoria federal.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas informó que mantiene una estrategia de trabajo coordinado con autoridades municipales para impulsar las condiciones que permitan a estos destinos destacar por su riqueza natural, histórica y cultural, al mismo tiempo que continúan las acciones de mejora en Mier y Tula.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que el objetivo es fortalecer la infraestructura turística y las capacidades de los municipios para elevar su competitividad y generar mayores oportunidades económicas a través del turismo.

“Tenemos una extraordinaria riqueza natural, histórica y cultural en nuestros municipios. El gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido fortalecer de manera integral estos territorios, no sólo para preservar su patrimonio, sino para generar desarrollo económico, empleo y mayor bienestar para las comunidades”, refirió.

El funcionario destacó que Tamaulipas cuenta con destinos con gran potencial para atraer visitantes, por lo que se busca consolidar una oferta turística diversa basada en las tradiciones, paisajes y características propias de cada región.

Señaló que existe coordinación permanente con los ayuntamientos, comités turísticos y empresarios para impulsar actividades que permitan aumentar la afluencia de visitantes durante todo el año y fortalecer la economía local.

Dentro de estas acciones se encuentran eventos como el Festival del Machacado en Jiménez, que se realizará este sábado, además del Festival del Cabrito en Tula y otras actividades deportivas y culturales que buscan posicionar a Tamaulipas como un destino turístico con mayor presencia nacional.