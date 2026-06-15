Mantiene Tamaulipas máxima calificación crediticia: HR Ratings

“Obtener nuevamente la máxima calificación crediticia es resultado de una visión de gobierno que privilegia el orden, la transparencia y la responsabilidad. Hoy Tamaulipas genera confianza porque sus finanzas están bien administradas y orientadas al desarrollo de su gente”: Carlos Irán Ramírez González

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación AAA con Perspectiva Estable para la deuda del Gobierno de Tamaulipas, confirmando la máxima calidad crediticia en el mercado y consolidando a la entidad como uno de los estados con mayor fortaleza financiera del país.

La evaluación de HR Ratings representa un reconocimiento a la disciplina financiera, la planeación responsable y el manejo eficiente de los recursos públicos que impulsa la administración del Gobernador Américo Villarreal Anaya, factores que han permitido mantener finanzas sanas, sostenibles y con capacidad suficiente para cumplir oportunamente con todas sus obligaciones.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, destacó que esta ratificación envía una señal clara de confianza a los mercados, instituciones financieras nacionales e internacionales, organismos calificadores e inversionistas, al confirmar que Tamaulipas mantiene una posición financiera sólida y estable.

“Mantener la máxima calificación crediticia es resultado de una visión de gobierno que privilegia el orden, la transparencia y la responsabilidad. Hoy Tamaulipas genera confianza porque sus finanzas están bien administradas y orientadas al desarrollo de su gente.”, señaló.

Entre los elementos considerados por la calificadora destacan el adecuado desempeño de los mecanismos de garantía de la deuda, el cumplimiento de los fondos de reserva establecidos en los contratos de financiamiento y la permanencia de instrumentos de cobertura financiera que protegen al estado frente a variaciones en las tasas de interés, fortaleciendo así la estabilidad presupuestaria de largo plazo.

La ratificación de la máxima calificación crediticia se suma a las evaluaciones favorables emitidas por agencias de prestigio internacional como Moody’s Local México, Fitch Ratings y PCR Verum, las cuales coinciden en señalar que Tamaulipas mantiene fundamentos financieros sólidos, una adecuada capacidad de pago y un bajo nivel de riesgo crediticio.

Indicó que estos resultados fortalecen la imagen de Tamaulipas como una entidad confiable, competitiva y con estabilidad institucional, condiciones que favorecen la atracción de inversiones, la generación de empleos y el desarrollo económico sostenible.