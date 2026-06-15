T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“A SAMUEL GARCÍA, LE DEPARA LA MISMA SUERTE QUE, AL BRONCO”

X.-Le surge un desvío y triangulación de mil millones de pesos que, no ha solventado. Y, por ende, “ya se encuentra en capilla”

TODO parece indicar que, al Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, “le depara, (la misma suerte que su antecesor” Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, por aparecer en su contra “el presunto desvió y triangulación cercana a los mil millones de pesos”, motivo por el cual los Diputados integrantes de la Comisión Anti corrupción del Congreso del Estado, “aprobaron el juicio político contra el joven gobernante neolonés”.

LOS hechos de corrupción que, le atribuyen los legisladores del Congreso del vecino estado al Gobernador Samuel García, es lo que, de hecho “tiene entre la espada y la pared” al mandatario estatal, a quien incluso, en su momento, señalaron como “el responsable y causante” de haber enviado a la prisión al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”.

POR este motivo, en los pasillos del Congreso de Nuevo León e incluso en numerosos sectores privados y políticos de Monterrey, ha surgido la férrea versión de que “el que le hace la paga” y, el que, “le desea mal a otro semejante, igual está expuesto a pagar el mismo daño”, cuyas versiones, se han extendido en todo el estado y, por ello, no se descarta la posibilidad de que, “el joven gobernador Samuel García Sepúlveda, pueda correr el mismo riesgo que el Bronco”. ¿será?

HAY que señalar que, “el juicio político contra Samuel García”, fue avalado en una especial sesión extraordinaria, en la que hubo seis votos a favor de Diputados del PRI, PAN y una legisladora de MORENA, en tanto que su partido Movimiento Ciudadano, “emitió un voto en contra” y, por este motivo el expediente, ha sido turnado al Pleno del Congreso Local, motivo por el cual este acuerdo, le será notificado al mandatario neoleonés con la finalidad de que, en un término de 15 días hábiles, “Samuel presente su declaración presencial” o bien lo haga por escrito o a través de su representante legal.

HAY que señalar que, la sesión para el juicio político contra el gobernador Samuel García, se realizó pese a la ausencia de los diputados morenistas Rodrigo Otoniel Montemayor y Mario Soto, así como de Claudia Chapa, del Partido Verde, quienes justificaron su inasistencia por compromisos previos y motivos de salud. Asegurándose que, lo instrumentado contra García Sepúlveda, (fue fraguado), razón por la que, el gobernante neolonés, de Ipso facto: “ya se encuentra en capilla”.

RECORDEMOS que, “la solicitud de juicio político” en contra de gobernador Samuel García, fue expuesta el pasado 8 de junio por la líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Anabel del Roble Alcocer quien fue acompañada para ello, por un grupo de Morenistas,

los que, sin tapujos, ni cortapisas, “acusaron al mandatario neolonés por la presunta triangulación de recursos públicos”, cuyos actos de corrupción, dijeron “se los probarán durante el juicio político”.

ASÍ es que, finalmente, les diré que, el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, “atraviesa por una odisea política, de dimensiones extremas” y, (no por venganzas personales, ni políticas), sino porque, en realidad, los cerca de mil millones que,” él no ha justificado, es dinero del pueblo”, dinero que, no debió tocar y por este motivo, “Samuel, deberá solventar los millones faltantes o de plano, será enjuiciado como le sucedió al Bronco”, cuyo tema, ya se plasma como el deseo político, de los Diputados opositores al citado gobernante del vecino Estado de Nuevo León.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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