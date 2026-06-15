ENROQUE

+ CASO CIA TUMBA A MARU Y AL PAN

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

La intensa campaña desplegada por el PAN para convencer a los ciudadanos de que la gobernadora de Chihuahua hizo bien en admitir el ingreso de agentes estadounidenses a territorio mexicano resultó contraproducente.

La mayoría de los ciudadanos desaprobó la autorización y como consecuencia echó abajo las preferencias electorales de Acción Nacional de cara a los comicios de 2027.

De acuerdo a una encuesta publicada por el periódico El Financiero el 8 de junio, a pesar de los 2 mil 552 millones gastados por el gobierno chihuahuense en medios y de entrevistas pagadas, el 57 por ciento de los electores de la entidad desaprobó el proceder de Maru Campos y ha consolidado a Morena como la principal fuerza política de la entidad.

Las mediciones indican que, si en estos momentos fuera la elección estatal la precandidata de la 4T Andrea Chávez ganaría al partido albiazul la gubernatura en cualquier escenario. En el de competencia de la senadora y el aspirante mejor posicionado del PAN, Marco Bonilla, por ejemplo, la triunfadora sería la morenista,

A decir del sondeo, la intención del voto de Andrea Chávez es de 40 puntos mientras que la del panista 29.

Tomando en cuenta a los partidos políticos en vez de los eventuales candidatos, la situación es similar. Morena tiene 45 por ciento de las preferencias populares, en tanto que el PAN solo 25.

ALTAMIRA MODERNIZA VIALIDAD

Hablando de otras cosas, el gobierno de Altamira que preside el alcalde Armando Martínez Manríquez sigue adelante con un intenso programa de modernización de las vialidades municipales.

El sábado el titular del ayuntamiento, acompañado de la presidenta del DIF, Rosy Luque de Martínez, inauguró la pavimentación del segundo cuerpo de la vialidad PD, en los fraccionamientos Arboledas y San Jacinto, obra con la que se suman más de 600 metros lineales de esa vialidad, cuyo desarrollo se inició en 2022.

La vía puesta en servicio se encuentra completamente iluminada con alumbrado solar autónomo y su respectiva señalización, que, además de fortalecer la infraestructura urbana, permitirá una circulación más eficiente y segura en beneficio de la población, que al mismo tiempo demuestra la transformación impuesta por la actual administración al desarrollo del puerto industrial.

En asuntos de otra índole, por segunda ocasión el gobernador del MC de Nuevo León, Samuel García, corre el riesgo de enjuiciamiento político. La comisión anticorrupción del congreso del estado aprobó el inicio del procedimiento contra el mandatario al que se acusa de presunto responsable de triangulación de recursos públicos y corrupción por cerca de mil millones de pesos vinculadas a empresas de su propiedad.

En 15 días hábiles el acusado deberá de acudir a declarar y la comisión anticorrupción analizará si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento, en caso de avanzar, en agosto convocará a una sesión extraordinaria para que el pleno vote la procedencia definitiva del juicio.

Para lograrlo la imputación tendrá que tener un voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados de los cuales los legisladores adversos al partido anaranjado. ¿Procederá? No se sabe, pero como ha sucedido en Chihuahua, el descrédito podría crear un escenario adverso para el Movimiento Ciudadano en la contienda electoral del año entrante.

PREPARAN PARA LA LITIGACIÓN ORAL

El fin de semana, por otra parte, el Colegio de Abogados de Tamaulipas, que preside por el Maestro José Isabel Luna Chávez, inició, en coordinación con la Universidad del Centro de México, la preparación de la comunidad jurídica ante la implementación de la litigación oral en la nueva era procesal de la entidad.

Con ese propósito empezó un diplomado teórico-práctico en la materia, que impartirán jueces, magistrados y funcionarios jurisdiccionales del poder judicial de la ciudad de México, a efecto de capacitar en forma permanente al gremio ante los cambios que transformarán la práctica del derecho civil y familiar a efecto de brindar a los profesionistas herramientas que exige el nuevo modelo de la práctica judicial.

El curso superó todas las expectativas ya que alcanzó el cupo máximo de inscripción de ochenta abogados, dejando solicitudes pendientes de atender a causa del elevado interés generado por el proyecto de actualización profesional. jlhbip2335@gmail.com