Organiza la UAT Campamento Infantil Deportivo y Cultural Verano 2026

Ciudad Victoria, Tam.; 12 de junio de 2026. – Con el objetivo de brindar un espacio para el sano esparcimiento y desarrollo integral de niños y niñas, de entre 6 y 12 años, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo, durante el periodo vacacional, el Campamento Deportivo y Cultural Verano 2026 a través de sus gimnasios multidisciplinarios de las zonas norte, centro y sur del estado.

A través del deporte, la cultura, la recreación y la convivencia, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirma el compromiso de la UAT de seguir construyendo espacios de aprendizaje, inclusión y bienestar para los universitarios y sus familias.

En las sedes de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Mante el campamento de verano se realizará del 6 al 17 de julio; mientras que en el Campus Tampico (Gimnasio zona sur) tiene como fechas disponibles del 6 al 17 de julio y del 3 al 14 de agosto.

Las actividades que tendrán lugar en este campamento reafirman la vinculación de la Universidad con la sociedad tamaulipeca a través del deporte, la cultura, la recreación y la convivencia.

Los participantes podrán elegir entre una amplia variedad de disciplinas deportivas, tales como: fútbol, basquetbol, voleibol, tenis, tae kwon do, judo y tochito.

Además, el programa incluye actividades artísticas y recreativas como baile, cine, dibujo, pintura, talleres de creatividad y danza aérea.

Para consultar las fechas límite de registro y más detalles sobre inscripciones y requisitos, los interesados pueden consultar las páginas oficiales y redes sociales de los respectivos gimnasios o a través de la página en Facebook de la Secretaría de Vinculación de la UAT.