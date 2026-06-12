Busca Cynthia Jaime fortalecer la prevención del delito mediante la atención al maltrato animal

La diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas a realizar un foro especializado sobre maltrato animal y fortalecer la capacitación de las y los primeros respondientes.

La legisladora explicó que la propuesta parte de la necesidad de atender el maltrato animal desde una perspectiva preventiva, al tratarse de una conducta que en diversas ocasiones puede estar vinculada con otros entornos de violencia y conductas antisociales.

La iniciativa plantea la realización de un foro dirigido a instituciones de seguridad pública estatales y municipales, con la participación de autoridades, especialistas y organizaciones de protección animal, con el fin de fortalecer la sensibilización y el intercambio de experiencias sobre esta problemática.

Durante su participación en tribuna, Cynthia Jaime destacó que diversos estudios han identificado una relación entre la crueldad hacia los animales y otras expresiones de violencia, por lo que resulta fundamental brindar herramientas a las corporaciones de seguridad para detectar y atender oportunamente estos casos.

“El maltrato animal no debe verse como un hecho aislado. Su atención oportuna puede contribuir a identificar situaciones de riesgo y fortalecer las acciones de prevención de la violencia en nuestras comunidades”, expresó.

Asimismo, la propuesta busca reforzar la capacitación de las y los primeros respondientes para que cuenten con mayores herramientas para identificar patrones de conducta asociados a posibles hechos delictivos y fortalecer la coordinación institucional para la atención de estos casos.

Con esta acción legislativa, la diputada maderense busca impulsar una visión más integral de la seguridad pública, promoviendo la prevención, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos como parte de la construcción de una sociedad más segura.