T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

POR MUGRE Y CORRIENTE “OBRERAS CORREN A HUEVAZOS, AL GUASÓN”,

“El vergonzoso escenario, ocurrió en el museo del Ferrocarril, durante la presentación de un libro”

X.-A este sujeto, las jovencitas inconformes, “le dieron un arroz de su propio chocolate al guasón”

“UN arroz de su propio chocolate”, fue el que de manera inesperada sufrió ayer “el mugroso y corriente” (así le dijeron las indignadas obreras) a Héctor Martín Garza González (alias) el Guasón, cuyo sujeto de baja caterva moral, tras “ser atacado a huevazos” y, presionado para que, se saliera del Museo del Ferrocarril “le gritaban Fuera, fuera, fuera”, sin saber que hacer ante la repentina presión de las muchachas a las que, se presume, “les causó algún daño o inconformidad”, porque las jovencitas, “no actuaron nomás porque sí”.

LA HUEVADA de la que fue objeto “el petulante Guasón”, es la prueba irrefutable de que, “este sujeto es odiado en el pueblo” y, aun así, es decir con esa pésima etiqueta política, “el Makito” Carlos Peña Ortiz y la mamá de este Maki Ortiz, “lo tienen como asesor político” pagándole sumas muy considerables como “compensaciones”, al menos él así lo presume, ante gentes de su confianza.

La GROTESCA acción de las obreras contra de “el Guasón” Héctor Martín Garza González, quizás se la haya ganado a raíz de “algunos desplantes” que este perverso político, malandrín de cuarta, consuma en perjuicio de la gente, porque, la postura de las indignadas trabajadoras de la maquila, en todo momento fue candente, lo que, refleja y confirma que, “en el pueblo reynosense” este pendenciero sujeto, no es bien visto.

LO SUCEDIDO penosamente “al corrido guasón”, se lo estuvieron atribuyendo “al otro malandrín” explotador de obreros Alberto Lara Bazaldua “el vividor Beto Cuotas”, aunque dicen que este sátrapa líder (avecinado de la colonia las cumbres), se hizo de la vista gorda, para pretender aparecer como que “el no hizo anda”.

POR UNA parte, lo hecho en contra del repudiado “Guasón”, ES UNA LECCIÓN BIEN MERECIDA, así lo decían “algunos que, no lo pueden ver ni en pintura”, porque este engreído sujeto, por sus desplantes de altanero, prepotente y soberbio, se ha ganado el odio de muchos en Reynosa y más porque “se jacta tener el respaldo político” y por ende, “la Influencia” del presidente municipal “el Makito y de la mamá de este”, razón por la que, “las muchachas obreras” en pleno Museo del Ferrocarril, “se llevaron de encuentro al truculento Héctor Martín Garza González, quien con esta experiencia, deberá pensar en ser más sensato, cauto y metódico y sacudirse “la altanería”.

LO TRISTE y lamentable de este suceso, provocado por el repudio y el odio que, “se le tiene la Guasón” aquí en Reynosa, es que el Museo del Ferrocarril, (se convirtió en marco de pleitos y laberintos), dejándose a un lado lo cultural, porque en este lugar, se habría de presentar un libro, pero, “las huevadas” y los gritos de las obreras en contra del “Guasón”, distorsionaron penosamente el evento.

“FUERA, Fuera, Fuera” váyase mugroso, le espetaban las molestas obreras a Héctor Martín Garza González (a) el Guasón, personaje engreído y altanero que, “pese a ser un perdedor en la política”, porque nunca ha ganado una elección, quedó claro que, entre la sociedad reynosense, se le repudia. Por sus desplantes “de divo de la política”, en cuyo escenario “hoy en día, el Guasón, ya no es otra cosa más que un hijo de vecina”, CUYA ETIQUETA, con la penosa corrida de la que fue objeto, “le ha sentado como anillo al dedo”.

ESTE escenario, generado por el rechazo de la gente hacia “el asesor del Makito y de Maki”, ha dejado una penosa huella más contra un sujeto que, tiene años de manejarse como divo político, pero ahora, gracias a lo sucedido en el Museo del Ferrocarril, “Héctor Martín Garza González, “el Guasón”, ha perdido SU ETIQUETA de “non-plus-ultra” de la Política aquí en Reynosa, porque “la jurgoneada” consumada por las muchachas obreras en su contra, LO HAN PUESTO PRO LOS SUELOS. Pero, en fin, “veremos y diremos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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