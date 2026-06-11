Nuevos embajadores de México en Estados Unidos, India y Países Bajos

*Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica nombramientos que fortalecen la representación diplomática de México.

Ciudad de México, 10 de junio de 2026. – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó los dictámenes mediante los cuales se ratificaron los nombramientos diplomáticos expedidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a favor de Roberto Lazzeri Montaño, Pedro Blanco Pérez y Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, quienes representarán a México en Estados Unidos, India y el Reino de los Países Bajos, respectivamente.

En el caso de Roberto Lazzeri Montaño, ratificado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz destacó su formación como economista por CIDE, así como una trayectoria de más de dos décadas en finanzas públicas, mercados de capital y política económica internacional.

Lazzeri Montaño señaló en su comparecencia que la relación bilateral entre México y Estados Unidos exige una representación diplomática con rigor técnico, sensibilidad política y compromiso con las comunidades mexicanas en el exterior.

Asimismo, enfatizó que la relación entre ambos países se sostiene sobre principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación.

Para la senadora Sosa Ruiz, este nombramiento consolida una política exterior soberana, independiente y de cooperación internacional.

La legisladora subrayó la importancia de la Embajada de México en Estados Unidos, por tratarse del principal socio comercial del país y del lugar donde reside la comunidad mexicana más numerosa en el exterior.

Es fundamental contar con una representación sólida que garantice la protección y defensa de los derechos de nuestras y nuestros connacionales, fortalezca la red consular y acompañe los trabajos de revisión y fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, instrumento esencial para la competitividad, el crecimiento económico y la generación de empleos en nuestra región, afirmó.

De la misma manera se ratificó a Pedro Blanco Pérez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal.

Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992, Blanco Pérez cuenta con más de 30 años de trayectoria diplomática y experiencia en áreas políticas, económicas, consulares y de cooperación internacional.

Como parte de su plan de trabajo, propuso fortalecer la relación política y económica entre México e India mediante mecanismos de diálogo bilateral, cooperación parlamentaria, atracción de inversiones estratégicas y ampliación de los vínculos comerciales.

De igual manera, fue ratificada Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos y Representante Permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Diplomática de carrera con más de 35 años de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, Buenrostro Massieu es maestra en Economía Política por la London School of Economics y ha desempeñado cargos diplomáticos en organismos multilaterales y representaciones de México en Austria, Hong Kong, Macao, España, Estados Unidos y Reino Unido.

Ha destacado la relevancia estratégica de la relación bilateral entre México y los Países Bajos, país que actualmente se posiciona como uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México dentro de la Unión Europea.

Los nombramientos aprobados por la Comisión Permanente contribuyen a consolidar una política exterior que tiene como prioridad ratificar la voluntad de México de cooperar con el mundo a partir de una visión soberana, independiente y comprometida con el bienestar de nuestra población. Se trata de representaciones diplomáticas clave para fortalecer el diálogo político, la cooperación económica y la presencia de nuestro país en los principales espacios internacionales, expresó.

Finalmente, Olga Sosa señaló que las ratificaciones reflejan el compromiso del Estado mexicano con una diplomacia profesional, capaz de construir puentes de entendimiento, promover oportunidades de inversión y cooperación, y proyectar a México como un actor responsable y confiable en el escenario internacional.