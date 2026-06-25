A la Alza Padecimientos Gastrointestinales en la Zona Sur

*Piden a la población cuidar la alimentación fuera de casa

Raúl Gallegos

La comisión de salud del cabildo porteño exhortó a la población a cuidar la ingesta de alimentos en la vía pública, con la finalidad de evitar las enfermedades gastrointestinales ya que por las altas temperaturas los casos suelen dispararse.

Así lo expresó, la edil de Morena Dorena Caballero Bonilla, quién mencionó la importancia de que la población se cuide de lo que consume, sobre todo cuando los alimentos están en proceso de descomposición.

Resaltó, que en esta época del año los padecimientos gastrointestinales incrementan de manera importante, ya que no hay producto alimenticio que soporte el calor sino está adecuadamente refrigerado.

Caballero, enfatizó que los adultos mayores y menores de edad es la población más susceptible a contraer esa clase de padecimientos por complicaciones en la salud.

«El padecimiento genera vómito, diarrea y deshidratación lo que hace que la persona se descompense y tenga complicaciones en su salud rápidamente», declaró

La concejal y presidenta de la comisión, subrayó que la población debe ponderar sitios expendedores de alimento que cuenten con un control de higiene y adecuada presentación, esto con el fin de no ser parte de las estadísticas que mes tras mes da a conocer la autoridad sanitaria de la zona.