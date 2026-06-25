Zona ConurbadaTampico

A la Alza Padecimientos Gastrointestinales en la Zona Sur

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
95 lecturas

*Piden a la población cuidar la alimentación fuera de casa

Raúl Gallegos

La comisión de salud del cabildo porteño exhortó a la población a cuidar la ingesta de alimentos en la vía pública, con la finalidad de evitar las enfermedades gastrointestinales ya que por las altas temperaturas los casos suelen dispararse.

Así lo expresó, la edil de Morena Dorena Caballero Bonilla, quién mencionó la importancia de que la población se cuide de lo que consume, sobre todo cuando los alimentos están en proceso de descomposición.

Resaltó, que en esta época del año los padecimientos gastrointestinales incrementan de manera importante, ya que no hay producto alimenticio que soporte el calor sino está adecuadamente refrigerado.

Caballero, enfatizó que los adultos mayores y menores de edad es la población más susceptible a contraer esa clase de padecimientos por complicaciones en la salud.

«El padecimiento genera vómito, diarrea y deshidratación lo que hace que la persona se descompense y tenga complicaciones en su salud rápidamente», declaró

La concejal y presidenta de la comisión, subrayó que la población debe ponderar sitios expendedores de alimento que cuenten con un control de higiene y adecuada presentación, esto con el fin de no ser parte de las estadísticas que mes tras mes da a conocer la autoridad sanitaria de la zona.

Artículo anterior
¿Por qué el Perfil de Lupita Flores Sigue Pesando en Matamoros?
Artículo siguiente
Día de la Prospectiva y su uso
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Niega diputada creación de “impuesto al sol” por uso de paneles solares en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud La diputada Lucero Deosdady Martínez López rechazó que la iniciativa relacionada con la instalación de sistemas fotovoltaicos en Tamaulipas implique la creación de...

Impulsan en Tamaulipas regulación contra promoción de cirugías y dietas sin aval médico en redes

DIF Tamaulipas mantiene abierta la convocatoria para la Licenciatura en Terapia Física en el CREE

Olga Sosa realiza intensa gira informativa en Valle Hermoso

COLUMNAS

Columnas

La gran lección de las semanas mundialistas.

Noticias de Tampico - 0
Casi en todos los párrafos de ésta extraordinaria colaboración de nuestro apreciado amigo, diputado Ricardo Monreal, encontrarás trascendentales observaciones y positivas sugerencias con el...

Elección incomoda

Día de la Prospectiva y su uso

¿Por qué el Perfil de Lupita Flores Sigue Pesando en Matamoros?