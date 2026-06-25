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Reforzarán atención a personas en situación de calle mediante protocolo interinstitucional

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Por Diana Alvarado

El Gobierno de Altamira mantiene acciones coordinadas para atender a personas en situación de calle, mediante un protocolo en el que participan diversas dependencias municipales con el objetivo de brindar apoyo integral y garantizar el respeto a sus derechos.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, informó que actualmente se tiene identificada a una persona pendiente de atención, luego de que otro caso ya fue canalizado y atendido por las autoridades correspondientes.

Explicó que durante una reciente reunión de trabajo se abordó la problemática de las personas sin hogar en la zona sur de Tamaulipas, particularmente en municipios vecinos donde la situación es más recurrente.

Sin embargo, destacó que en Altamira no se han registrado conflictos significativos relacionados con esta población, debido a las acciones preventivas y de seguimiento que se realizan de manera permanente.

Señaló que el municipio ha establecido un protocolo de actuación en el que participan el Sistema DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras instancias, para identificar las necesidades de cada persona y brindar la atención adecuada.

El funcionario indicó que uno de los principales retos es localizar familiares o responsables que puedan colaborar en el cuidado y atención de algunas personas que permanecen en espacios públicos.

Reiteró que el objetivo de estas acciones es ofrecer apoyo humanitario y alternativas de atención a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, privilegiando siempre su bienestar y seguridad.

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