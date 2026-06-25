Prometen Darle Vida al Mercado Ávila Camacho de Tampico

*Volverán los pontones, eventos y la seguridad

Raúl Gallegos

Luego de qué locatarios del mercado Manuel Ávila Camacho de Tampico dieran a conocer la poca actividad económica y vigilancia que impera en el sitio turístico, la edil porteña Martha Quiroz Cortéz, dio a conocer que regresarán las actividades culturales al lugar y la contratación de un vigilante que se dedique a cuidar el centro de abastos.

La presidenta de la comisión de los centros de abasto en el cabildo, destacó lo anterior y remarcó que el municipio pretende darle vida al mercado porteño, que atraviesa por una difícil actividad económica.

Adelantó, que a partir de la próxima semana comenzarán los trabajos para que el sitio tenga una nueva techumbre, que estará ubicada por el lado del Paseo la Cortadura.

Destacó, que para evitar que el vandalismo se apodere del lugar el gobierno porteño estima contratar un vigilante, pues en éstos momentos quién apoya en la apertura y cierre del centro de abastos es personal de la dirección de turismo.

Quiroz, dejó claro que el objetivo es que el centro de abastos vuelva a tener una mejor actividad económica, y para ello se necesita la colaboración de los concesionarios que cuentan con tramos comerciales.

«Van a regresar los pontones turísticos al mercado una vez que se tenga la techumbre y habrá de mejorar la vigilancia», acotó

La concejal del PRI puntualizó que el mercado Manuel Ávila Camacho es un ícono importante de la ciudad, y que al estar cerca del Canal de la Cortadura genera un plus recreativo y turístico en temporada de vacaciones.