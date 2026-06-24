Buscan Bajar Índice de Violencia Doméstica con Próxima Jornada Naranja

*Se llevará a cabo en la zona centro de Tampico

Raúl Gallegos

La directora del Instituto de la Mujer en Tampico, Libby Zacil Adame Estrada anunció que se llevará a cabo una jornada de prevención contra la violencia familiar en la zona centro, pues es ahí donde persisten los focos rojos en esa problemática social.

Indicó, que los datos que arroja la mesa de seguridad y paz de la zona sur es que en las colonias aledañas a la zona cero, prevalece la violencia doméstica aunado a qué el mal llamado sexo débil insiste en no denunciar el maltrato al que son objeto.

Destacó, que la jornada del día naranja se llevará a cabo el próximo 25 del presente mes en la Plaza de Armas, dónde las mujeres podrán encontrar orientación, pláticas y asesoría para poder enfrentar la problemática.

La funcionaria porteña, dejó ver que las colonias con puntos rojos en el tema son Cascajal, Morelos, Moscú, Infonavit, Borreguera y en la zona centro.

«Esperemos que ese día la gente se acerque para que pueda conocer los servicios que se brindan en la búsqueda de controlar la violencia familiar en la ciudad”, declaró

Adame, dejó claro a las mujeres porteñas que el 911 está a su disposición, y de ahí se enlaza a la Guardia Estatal de Género quien atiende esa clase de situaciones.

Dijo, finalmente que son mujeres de 30 a 40 años las que están inmersas en el problema, qué puede alcanzar una solución si acuden a la próxima jornada de prevención.