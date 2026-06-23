Políticos mexico-estadounidenses podrán competir en las elecciones de Tamaulipas

*»La ley lo permite y pues si son ciudadanos no puedes ir en contra de los derechos que están en la Constitución que son votar y ser votado», expuso Humberto Prieto Herrera

Enrique Jonguitud

Políticos que tengan doble nacionalidad (estadounidense y mexicana) podrán seguir aspirando a cargos de elección popular en Tamaulipas, aclaró el diputado local, Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, sostuvo que la Constitución Mexicana lo permite en el caso de que esos ciudadanos cuenten con sus derechos políticos intactos, es decir que no hayan sido condenados por algún delito.

«La ley lo permite y pues si son ciudadanos no puedes ir en contra de los derechos que están en la Constitución que son votar y ser votado», expuso.

Añadió que «ojalá que los servidores públicos si tienen doble ciudadanía entiendan que están en un cargo público gracias a los mexicanos y a las mexicanas y tienen que rendirle cuentas».

Prieto Herrera dijo que a pesar de ser un diputado que vive en la frontera, no cuenta con la ciudadanía norteamericana «no soy ciudadano americano y por eso hace unas semanas presenté mi visa».

Subrayó que, si alguno de los próximos candidatos a cualquier partido tiene doble nacionalidad, podrá competir en las urnas sin problemas.

El diputado de Reynosa señaló que esos casos, no se podrá calificar como intervención extranjera si se trata de personas que también sus ciudadanos mexicanos.

Refirió que en la antesala de que inicie el año electoral en Tamaulipas, la reforma electoral puso las bases podrán modificar para la elección de 2027 y cualquier reforma electoral posterior sería hacia el 2030