Pobre Meshijo tan lejos de Dios y tan cerca de E. U.

por: Ing. A. Federico Juárez Andonaegui

ES UNA FRASE TAN HONDA Y PROFUNDA (1) QUE POR LO MISMO HA PASADO DESAPERCIBIDA.

Poca gente se ha dado cuenta del verdadero significado de estas palabras. Sobre todo, debido a que las dijo Don Porfirio (2). ¿pero por qué, no se toma en cuentas dicha sentencia?

Para poder explicar el fondo de ese dicho traigamos a la mente el recuerdo de quien era el personaje que dijo tal frase.

El General C. Porfirio Díaz Mori, estudió primeramente para Sacerdote católico, lo cual le hizo conocer y saber la profundidad de las palabras, al ser emitidas, conocía perfectamente el origen de nuestro pueblo y sobre todo (3) era muy devoto. Por lo mismo se dio cuenta que:

Todo en esta vida tiene Filosofía (la Política la tiene): Al haber Filosofía en esta ciencia, hay Teología por fuerza, por definición (4). Con un fanatismo ciego (no cerrado) han ocultado los sucesivos gobiernos y hasta niegan tal principio, que nuestro pueblo debe saber y conocer.

¿Qué trató de decir? Simplemente que nos hemos olvidado de nuestras raíces, que nos hemos alejado de Dios para imitar lo que nos han impuesto a partir de 1821 y con más énfasis enseguida de 1848 ya como colonia norteamericana. En pocas palabras, hemos dejado de lado lo nuestro – lo Espiritual, lo Verdadero, la superación que nos corresponde (5) – para abrazar lo material. Es decir hemos abandonado el Bien para abrazar el Mal, (6)

Don Porfirio no era un ignorante, (7) por eso dictó la sentencia “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, dando a entender que nos hemos estado alejando de Dios (8), en lo Espiritual, para abrazar el Mal, lo material.

¿Por qué se ha dado tal situación?. Simplemente porque el Mal con sus huestes a través del gobierno colonialista (allende el norte) así lo quiere, pide y exige, nublando la razón de todo un pueblo, para que no se pueda liberar de la esclavitud en que lo tiene su propio gobierno y de paso arrastrar y hundir al pueblo Meshija, hacia la maldad.

Desde que invadieron “colonizando” nuestro Continente han aborrecido a nuestra Nación y aconsejados por el Mal, no soportan la Luz de Meshijo (9); ¡quieren apagarla!.

Padre, se han corrompido, hacen el Mal y lo abominable, no hay siquiera uno que haga el Bien. Extraños se levantan contra Tu pueblo. Persiguen mi Alma. Retorna el Mal a mis enemigos. Destrúyelos con Tu Verdad, te lo suplico, Clamo y grito pidiendo Tu Auxilio. Socorre-nos. Tu Pueblo Mexhijo (10) Tenochtitlan Anahuac.

Notas.-

1.- Así lo describiría el inolvidable y gran locutor Don Paco Malgesto

2.- Así lo llamaba todo el pueblo mexhica

3.- Nos han hecho creer todo lo contrario.

4.- Al pueblo – por maldad – le han ocultado tal conocimiento

5.- Se ha ocultado al pueblo de Meshijo Tenochtitlan del Valle del Anahuac, su verdadero origen. Entre otras cosas.

6.- Apocalipsis 12

7.- Oficialmente siempre decían los gobiernos, sucesivos, que Porfirio Díaz era un ignorante y llegaron a decir que ni siquiera sabía hablar

8.-Teniendo a Dios tan cerca, dentro de nosotros mismos, lo hemos alejado, no lo escuchamos (8.1)

8.1.- Por eso se dice que Sodoma quiere arrastrarnos a ser Gomorra

9.- ¿Qué aborrecen las Tinieblas? ¡La Luz!

10.- Es la verdadera pronunciación de la palabra México