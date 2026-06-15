Trabajan Gobierno del Estado, CFE y COMAPAs para mejorar el suministro de agua a las familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer la continuidad y calidad de los servicios de agua potable en los municipios de Tamaulipas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Energético encabezaron una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad y gerentes de organismos operadores de agua del estado.

Durante el encuentro se analizaron las afectaciones que las interrupciones en el suministro eléctrico generan en la infraestructura hidráulica, particularmente en sistemas de bombeo, plantas potabilizadoras y demás instalaciones operadas por las COMAPAs.

Asimismo, se revisaron mecanismos de coordinación interinstitucional y estrategias orientadas a fortalecer la operación de los organismos operadores, con el propósito de mejorar la continuidad de los servicios que reciben las y los usuarios en las distintas regiones de Tamaulipas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, quienes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente entre dependencias y organismos para atender de manera oportuna los retos relacionados con la prestación de los servicios públicos.

Finalmente, Quiroga Álvarez reconoció la importancia de fortalecer la coordinación institucional para garantizar servicios de agua potable más eficientes, confiables y de mayor calidad para las familias tamaulipecas.