Tamaulipas

Trabajan Gobierno del Estado, CFE y COMAPAs para mejorar el suministro de agua a las familias tamaulipecas

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
83 lecturas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer la continuidad y calidad de los servicios de agua potable en los municipios de Tamaulipas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Energético encabezaron una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad y gerentes de organismos operadores de agua del estado.

Durante el encuentro se analizaron las afectaciones que las interrupciones en el suministro eléctrico generan en la infraestructura hidráulica, particularmente en sistemas de bombeo, plantas potabilizadoras y demás instalaciones operadas por las COMAPAs.

Asimismo, se revisaron mecanismos de coordinación interinstitucional y estrategias orientadas a fortalecer la operación de los organismos operadores, con el propósito de mejorar la continuidad de los servicios que reciben las y los usuarios en las distintas regiones de Tamaulipas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, quienes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente entre dependencias y organismos para atender de manera oportuna los retos relacionados con la prestación de los servicios públicos.

Finalmente, Quiroga Álvarez reconoció la importancia de fortalecer la coordinación institucional para garantizar servicios de agua potable más eficientes, confiables y de mayor calidad para las familias tamaulipecas.

Artículo anterior
Mantiene Tamaulipas máxima calificación crediticia: HR Ratings
Artículo siguiente
“A SAMUEL GARCÍA, LE DEPARA LA MISMA SUERTE QUE, AL BRONCO”
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Senadora Olga Sosa entrega credenciales de Morena en Matamoros

Noticias de Tampico - 0
*De la mano de la presidenta de Morena en Tamaulipas Lupita Gómez y la Síndica Angélica Maldonado tocan puerta por puerta, corazón por corazón. Matamoros....

¡En Ciudad Guerrero y Miquihuana defendemos la transformación y la soberanía nacional!

Piden mesas de seguridad para detener robos en escuelas de Tamaulipas

Tamaulipas se apunta para tener tres nuevos Pueblos Mágicos

COLUMNAS

Columnas

Energía eólica – Día del Viento

Noticias de Tampico - 0
Gaceta Por: Raúl Terrazas Barraza Energía eólica – Día del Viento Aunque hubo una actividad por adelantado para conmemorar el Día Mundial del Viento, que se celebra...

+ CASO CIA TUMBA A MARU Y AL PAN

“A SAMUEL GARCÍA, LE DEPARA LA MISMA SUERTE QUE, AL BRONCO”

Crónica de una derrota anunciada